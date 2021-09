Scopri la Canzone è una nuova Skill di Alexa per sfide musicali

Cultori e appassionati di musica sanno bene che, quando una canzone inizia e se ne ascoltano le prime note, diventa inevitabile provare a riconoscerne il titolo e cantarla a pieni polmoni.

‘Scopri la Canzone’ è la nuova Skill di Alexa sviluppata da B4 in collaborazione con Sony Music Entertainment Italy, pensata per divertirsi da soli o in compagnia. L’idea? Indovinare titolo e nome dell’artista, guadagnando punti e scalare ogni mese le classifiche della community.

Per mettere davvero alla prova le proprie conoscenze musicali, basta chiedere “Alexa, apri Scopri la Canzone”, oppure ‘’Alexa, fai partire Scopri la Canzone’’ per iniziare a giocare. Una volta ascoltato il brano, bisognerà ricordarne il titolo assieme al nome dell’artista, rispondendo con le seguenti modalità: “La canzone è TITOLO di ARTISTA”, “Credo che la canzone sia TITOLO di ARTISTA”, oppure “Dovrebbe essere TITOLO di ARTISTA”.

Per ogni risposta corretta si guadagnano 20 punti, per ogni errore se ne perdono 5. Indovinando solo l’artista vengono assegnati 10 punti, mentre per il titolo della canzone 15. Ogni mese le classifiche vengono azzerate e si ha la possibilità di battere i propri amici e guadagnarsi le prime posizioni della graduatoria.

Gli sviluppatori spiegano che vincere, però, non è l’unica cosa che conta. Anzi, giocando si allena la memoria e si ampliano le proprie conoscenze musicali, scoprendo nuovi talenti, grazie ad una libreria di oltre 2000 brani che raccoglie la musica più bella di artisti classici e moderni, italiani e internazionali. Le prime 300 canzoni sono gratuite, selezionate tra quelle di maggior successo. Per aumentare il livello di difficoltà e il volume della libreria musicale, la Skill consente di acquistare altri 3 pacchetti con oltre 1800 brani per €3.20 (pacchetto piccolo), €4.80 (pacchetto medio) e €6.40 (pacchetto grande).