iPhone 13, la nuova scatola è più green e cambia grafica

Durante la presentazione California Streaming del 14 settembre Greg Joswiak, senior vice President worldwide marketing, ha annunciato che la confezione dei nuovi iPhone 13 cambia ancora per diventare più ecologica e ridurre l’impatto ambientale: le nuove scatole degli iPhone 13 Pro sono già state fotografate e pubblicate in rete in vista dell’inizio commercializzazione di venerdì 24 settembre.

Con la serie precedente iPhone 12 Apple ha praticamente dimezzato lo spessore delle confezioni, rimuovendo alimentatore e auricolari con filo EarPods, in questo modo ha ridotto l’impatto ambientale per i materiali impiegati e anche per spedizioni e stoccaggio.

Invece con la serie iPhone 13 Apple ha ridisegnato ancora una volta il packaging per rimuovere completamente la plastica che da sempre avvolge le scatole dei propri terminali. Joswiak ha precisato che grazie a questa soluzione si evita la creazione di 600 tonnellate di rifiuti di plastica, come mostra anche il riepilogo eco-ambientale nella slide vista nella presentazione Apple. Invece della plastica Apple impiega sul retro una piccola striscia adesiva in cartoncino green che mantiene la confezione sigillata.

Ma le primissime immagini delle scatole degli iPhone 13 Pro pubblicate in rete dal DuanRui durante il weekend, mostrano anche un altro cambiamento, questa volta grafico e visivo. Praticamente da sempre la confezione degli iPhone mostrano la parte frontale del terminale dominata dallo schermo, invece nelle nuove confezioni in arrivo Apple mostra per la prima volta il retro del terminale.

Alcuni potrebbero trovare la soluzioni meno elegante, ma ha l’innegabile vantaggio che permette di riconoscere al volo il colore effettivo del terminale, senza dover andare a leggere le iscrizioni sul retro.

La tabella degli appuntamenti Apple della settimana inizia già oggi perché verso le ore 19 in Italia di lunedì 20 settembre arrivano i nuovi sistemi operativi Apple, tutti tranne macOS Monterey, quindi è il caso di prepararsi per l’aggiornamento a iOS 15 e iPadOS 15 come spieghiamo in questo articolo. Infine venerdì 24 settembre i nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro saranno disponibili nei negozi e consegnati ai primi utenti che li hanno preordinati.

Le consegne dei modelli top sono già slittate a ottobre: in questo articolo i link per comprare iPhone 13 e iPhone 13 Pro nelle combinazioni di colori e capacità di archiviazione per averli entro settembre.