Se compri un TV Samsung ottieni gratis un pacchetto streaming totale

Di Redazione
Se avete in programma l’acquisto di un nuovo televisore, Samsung invoglia all’acquisto con la super promozione Made for Italy 3.0: acquistando uno dei modelli di TV del marchio inclusi nell’offerta si ottiene in regalo un sostanzioso pacchetto di contenuti in streaming di alcune delle principali piattaforme per cinema, videogiochi, musica, arte oltre che allenamento e fitness.

In base al modello di TV Samsung acquistato si ottiene uno dei due pacchetti streaming in regalo: il Premio A del valore complessivo di 414,96 euro oppure il Premio B con valore complessivo leggermente inferiore pari a 365,06€.

I contenuti inclusi nei pacchetti

Il Pacchetto Premio A (per Neo QLED 8K, Neo QLED 4K (ad esclusione della serie Q6F), The Frame, QLED) include 10 voucher per 10 film su Rakuten TV, 2 mesi di Infinity+, 1 mese di Xbox Game Pass, 3 mesi di fitness e 40% di sconto sulla prima iscrizione su FIIT, 3 mesi di musica su IDAGIO, 2 mesi di musica su Qobuz, 2 mesi di avventure su The Explorers, 20% di sconto su Philips Hue e 12 mesi di Art Store.

Il Pacchetto Premio B (per OLED, QLED (solo per la serie Q6F), Crystal UHD)  include 10 voucher per 10 film su Rakuten TV, 2 mesi di Infinity+, 1 mese di Xbox Game Pass, 3 mesi di fitness e 40% di sconto sulla prima iscrizione su FIIT, 3 mesi di musica su IDAGIO, 2 mesi di musica su Qobuz, 2 mesi di avventure su The Explorers e un 20% di sconto su Philips Hue.

IFA 2025, la vision di Samsung dal benessere all'efficienza energetica - macitynet.it
Photo: Settimio Perlini

Termini e condizioni

Per aderire, è sufficiente acquistare uno dei TV Samsung in promozione entro il 31 dicembre 2025 e registrarsi da questa pagina entro 15 giorni dalla consegna. Il Pacchetto Premio verrà inviato entro un massimo 30 giorni lavorativi dall’email di validazione. Ricordiamo che la promozione è valida in tutti i punti vendita delle principali catene che espongono il materiale promozionale Made for Italy 3.0 e nel negozio online Samsung.

I TV Samsung inclusi nella promozione si possono acquistare anche partendo da questa pagina nel negozio di Samsung su Amazon, quindi con vendita e spedizione curati da Amazon, ma non dai rivenditori terze parti presenti del marketplace. Qui di seguito l’elenco dei modelli di TV Samsung che permettono di ottenere il Pacchetto A streaming in regalo:

TV Neo QLED 8K:

− QE65QN900FTXZT

− QE65QN990FTXZT

− QE75QN900FTXZT

− QE75QN990FTXZT

− QE85QN900FTXZT

− QE85QN990FTXZT

− QE98QN990FTXZT

TV Neo QLED 4K:

− QE100QN80FUXZT

− QE115QN90FTXZT

− QE43QN90FATXZT

− QE43QN94FATXZT

− QE50QN80FAUXZT

− QE50QN83FAUXZT

− QE50QN90FATXZT

− QE50QN94FATXZT

− QE55QN1EFAUXZT

− QE55QN70FAUXZT

− QE55QN74FATXZT

− QE55QN80FAUXZT

− QE55QN83FAUXZT

− QE55QN85FAUXZT

− QE55QN90FATXZT

− QE55QN94FATXZT

− QE65QN1EFAUXZT

− QE65QN70FAUXZT

− QE65QN74FATXZT

− QE65QN80FAUXZT

− QE65QN83FAUXZT

− QE65QN85FAUXZT

− QE65QN90FATXZT

− QE65QN94FATXZT

− QE75QN1EFAUXZT

− QE75QN70FAUXZT

− QE75QN74FATXZT

− QE75QN90FATXZT

− QE85QN1EFAUXZT

− QE85QN70FAUXZT

− QE85QN74FATXZT

− QE85QN90FATXZT

− QE98QN90FATXZT

TV The Frame:

− QE43LS03FAUXZT

− QE50LS03FAUXZT

− QE55LS03FAUXZT

− QE65LS03FAUXZT

− QE65LS03FWUXZT

− QE75LS03FWUXZT

− QE85LS03FWUXZT

TV QLED:

− QE65Q7F4AUXZT

− QE65Q7F5AUXZT

− QE65Q7FAAUXZT

− QE65Q8FAAUXZT

− QE65QEF1AUXZT

− QE75Q7F4AUXZT

− QE75Q7F5AUXZT

− QE75Q7FAAUXZT

− QE75Q8FAAUXZT

− QE75QEF1AUXZT

− QE85Q7F4AUXZT

− QE85Q7FAAUXZT

− QE85Q8FAAUXZT

Qui di seguito l’elenco dei modelli di TV Samsung che permettono di ottenere il Pacchetto B streaming in regalo:

TV OLED:

− QE42S90FAEXZT

− QE48S90FAEXZT

− QE48S94FAEXZT

− QE55S85FAUXZT

− QE55S90FAEXZT

− QE55S94FAEXZT

− QE55S95FATXZT

− QE65S85FAEXZT

− QE65S90FATXZT

− QE65S94FATXZT

− QE65S95FATXZT

− QE77S85FAEXZT

− QE77S90FAEXZT

− QE77S94FAEXZT

− QE77S95FATXZT

− QE83S85FAEXZT

− QE83S90FAEXZT

− QE83S94FAEXZT

− QE83S95FAEXZT

− QE77S91FAEXZT

− QE83S91FAEXZT

TV QLED:

− QE75Q6FAAUXZT

− QE85Q6FAAUXZT

− QE65Q6FAAUXZT

TV Crystal UHD:

− UE75U7000FUXZT

− UE85U7000FUXZT

− UE75U8000FUXZT

− UE75U8090FUXZT

− UE85U8000FUXZT

− UE85U8090FUXZT

− UE98DU9070UXZT

Per consultare tutti i dettagli della promozione Samsung Made for Italy 3.0 si parte da questa pagina del negozio del marchio su Amazon.

