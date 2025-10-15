Sennheiser HD 500 BAM è il microfono direzionale per le tue cuffie preferite

Sennheiser annuncia HD 500 BAM, un microfono che può essere collegato a diverse cuffie del marchio per trasformarle in modelli adatti anche alla comunicazione vocale. Torna utile in diversi scenari e applicazioni.

Pensiamo ad esempio alle videoconferenze, oppure alle partite nei videogiochi multiplayer, e anche per gli utenti che effettuano dirette in streaming o creano podcast e vorrebbero poter utilizzare le proprie cuffie preferite: con questo accessorio si può fare.

Il nuovo Sennheiser HD 500 BAM usa una capsula a condensatore da 10 mm con pattern cardioide, pensata quindi per catturare la voce in modo chiaro e ridurre i rumori di fondo. La trasmissione audio – spiega l’azienda – risulta adatta a contesti in cui è richiesta una buona intelligibilità, anche in ambienti non perfettamente silenziosi.

Il microfono è integrato in un braccetto che si collega direttamente alle cuffie compatibili tramite un sistema con rotazione che blocca il connettore in posizione senza l’uso di particolari strumenti, adesivi o magneti.

Sull’unico cavo lungo 1,5 metri sono presenti i controlli per il volume e la funzione mute, mentre la connessione avviene tramite il tradizionale jack da 3,5 mm, il che rende le cuffie compatibili anche con computer, console, tablet e smartphone (eventualmente tramite un adattatore quando la presa jack non è presente).

Compatibilità

Nel momento in cui scriviamo questo accessorio è compatibile esclusivamente con i seguenti modelli di cuffie Sennheiser:

Sennheiser HD 500 BAM, disponibilità e prezzo

Sennheiser HD 500 BAM costa 49 € ed è in vendita anche da questa pagina su Amazon. In dotazione sono inclusi due schermi pop in schiuma di ricambio e un adattatore a Y per configurazioni con ingressi separati per audio e microfono.

