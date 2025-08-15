Caricatore multiporta da scrivania con 50 Watt di potenza a solo 1 €

Se volete mantenere la scrivania ordinata e ben organizzata mentre ricaricate tutti i vostri dispositivi, date un’occhiata a questa offerta: al momento infatti potete comprare un caricatore multiporta al prezzo di un caffè, caratterizzato da alcune caratteristiche che vi permetteranno di gestire facilmente la ricarica tra smartphone, tablet, cuffie wireless e altri accessori.

Questo modello si fa notare per la sua particolare forma circolare, con la disposizione ordinata delle prese sulla facciata superiore, così da avere un facile accesso alle porte dopo averlo poggiato sulla scrivania, un comodino, un mobile o un altra zona che si desidera trasformare in un angolo di ricarica per tutta la famiglia.

È dotato di spina italiana e include un cavo abbastanza lungo per poterlo collegare alla presa e poi posizionarlo agevolmente sulla scrivania senza particolari vincoli dettati dalla distanza dalla presa di corrente.

C’è inoltre il pulsante On/Off per interrompere l’alimentazione alle porte quando non si ha bisogno di ricaricare: un’aggiunta semplice ma efficace perché contribuisce sia al risparmio energetico che alla sicurezza quando lo si lascia incustodito.

Lato ricarica, mette a disposizione 4 porte USB-A con potenza massima di 18 Watt ciascuna e 2 porte USB-C che invece possono erogare fino a 50 Watt ciascuna. Va comunque tenuto presente che la potenza complessiva erogabile è di 50 Watt, quindi la distribuzione dell’energia varia in base al numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.