Se hai Windows 11 fai attenzione: i tuoi dati non sono al sicuro; è colpa dell’IA

L’aggiornamento Windows 11 potenzia il sistema operativo, ma i dati personali potrebbero non essere al sicuro a causa dell’AI.

La nuova operatività Windows 11 è sicuramente allettante e offre diverse nuove funzionalità, ma è bene sapere prima di installarla che presenta alcune crepe. Non a caso sono state accertate alcune fragilità del sistema legate alla presenza dell’intelligenza artificiale agentica che ha reso il sistema operativo Microsoft ad alti livelli di automazione. Una novità che appassiona gli addetti ai lavori, ma che anche posto in evidenza l’insicurezza dei dati conservati nel pc.

Di conseguenza è possibile ritrovarsi con un sistema che esegue commandI potenzialmente dannosi a causa del fatto che l’AI non distingue tra comandi malevoli e ufficiali. Questo anche perché le crepe del neo sistema permettono a hacker di inserirsi, recando diverse danni. Un mood che AI agentica non distingue. Per far fronte a questa problematica Microsoft ha dato vita a Agent Workspace, un ambiente isolato in cui gli agenti operano con privilegi ridotti.

Inoltre l’aziende possono controllare le proprie Copilot Actions attraverso Intune, che è un sistema di gestione che regola l’accesso delle funzionalità a livello di account o dispositivo. Tuttavia gli esperti ad oggi sono convinti che i sistemi di tutela introdotti non sono ancora sufficienti per garantire una sicurezza totale, e non permettono in modo certo un limite all’AI agentica. Per ora la nuova opzione è disabilitata di default ed accessibile solo nelle versioni beta di Windows Insider.

AI agentica: le problematiche causate dalla neo opzione

Le problematiche causate dall’AI agentica non sono da sottovalutare, anzi necessitano di particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori visto che quando sarò operativa in tutti pc, gli operatori dovrebbero conoscere bene quali conseguenze potrebbe causare. Ovviamente la neo opzione riguarda tutte le aziende coinvolte leader del settore: da Apple a Google, ma anche Meta che non possono ignorare nei loro sistemi una tale difficoltà.

Per il momento nessuna azienda ha trovato una soluzione valida alla problematica, e a quanto pare è ferma nel non affidare la gestione dei dati all’Ai. Le aziende coinvolte mirano ancora ad invitare gli operatori a controllare manualmente l’operato della nuova funzionalità questo per garantire al meglio i dati privati. Una cosa certa, che anche molti esperti hanno rilevato, è che il progresso tecnologico va molto più veloce della sicurezza informatica.

Quest’ultima infatti per il momento non è all’altezza di fronteggiare tutte le novità in materia di sviluppo informatico e guarda al futuro ponendo dei limiti che è difficile contenere. Anche per questo gli addetti ai lavori devono affrettarsi ad adeguarsi ad un rinnovamento, ma soprattutto a trovare soluzione idonee per tutelare i propri dati.