Tetra Pak sfrutta l’AI per trasformare la produzione di alimenti e bevande

Tetra Pak– multinazionale che produce e sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti – ha presentato il suo portafoglio di Automazione e Digitalizzazione (A&D) di nuova generazione, Tetra Pak Factory OS, in occasione dell’ultima edizione della manifestazione fieristica Gulfood Manufacturing di Dubai.

Le nuove suite di tecnologie sono indicate come “modulari, aperte e scalabili” per smart factory, in grado di trasformare la produzione di alimenti e bevande (F&B), ponendo le basi per fabbriche pronte per l’intelligenza artificiale.

Un recente studio comparativo mostra che gli stabilimenti di produzione di bevande altamente automatizzati raggiungono una Overall Equiment Effectiveness (ovvero l’efficienza complessiva degli impianti) di 20 punti percentuali di efficienza in più rispetto all’attuale media di mercato, il 45% in meno di sprechi di prodotto e il 20% in meno di fermi della linea di confezionamento rispetto agli impianti meno automatizzati. Tuttavia, molti produttori incontrano ostacoli nell’implementare soluzioni automatizzate sia per le ancora limitate competenze digitali sia per la difficoltà nel trovare fornitori di soluzioni complete e integrate con esperienza nel settore.

Processi decisionali più intelligenti e rapidi

Tetra Pak Factory OS è presentato come in grado di colmare questo divario, combinando tecnologie avanzate con una profonda conoscenza del settore alimentare e delle bevande, aiutando i produttori a far fronte alle pressioni sui costi, a raggiungere obiettivi di sostenibilità e prepararsi a una produzione sempre più supportata dall’intelligenza artificiale.

Al centro del nuovo portafoglio si trova una piattaforma di integrazione dei dati basata su tecnologie aperte, potenti strumenti di analisi e standard industriali. In particolare, questa piattaforma collega apparecchiature e sistemi in tutta la fabbrica, trasformando dati frammentati in una visione unificata e in tempo reale. Ciò consente ai produttori di alimenti e bevande di garantire una qualità costante dei prodotti, migliorare l’efficienza, ridurre l’utilizzo delle risorse e abbassare il Total Cost of Ownership (il costo complessivo associato alla produzione del bene).

Il sistema permette ai produttori F&B di integrare automazione e digitalizzazione secondo i propri ritmi: iniziando in piccolo, ampliando progressivamente e personalizzando le soluzioni in base alle proprie esigenze.

Sviluppato in collaborazione con Accenture, il portafoglio è supportato da un ecosistema che include Siemens, Rockwell Automation e Inductive Automation.

