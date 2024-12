Sconto friggitrice Philips Airfryer Serie 2000, 4,2 litri solo 59,99 €

Pubblicità Se volete mettere in tavola per le feste qualche cosa di fritto e anche leggero, ma ecco l’occasione: la friggitrice Philips Airfryer Serie 2000 a 59,99€ il minimo di sempre. Questo accessorio per la casa fa tante cose. La prima e più importante è cucinare i fritti (e molte altre cose) con nessun o poco condimento. Ma essendo, nei fatti, un forno ventilato a regolazione della temperatura con circolazione d’aria calda a 360°, in essa potremo anche scongelare e far fermentare cibi. In pratica è un tutto in uno: friggitrice, un essiccatore per frutta, un forno a microonde e un forno elettrico. Con la sepmlice manopola touch analogiche è possibile regolare temperatura impostare e il tempo. Ideale per la maggior parte delle esigenze di cottura visto che ha 13 funzioni e 9 opzioni di cottura . Facile e facile da usare per preparare carne, pesce, verdure e dolci. Offre 9 programmi preimpostati: patatine fritte surgelate, patate fresche, pollo, carne, pesce, muffin, verdure, torta e la funzione mantieni al caldo. La finestra permette di vedere sempre lo stato di cottura del cibo Ottima anche per il design compatto che però è anche sufficiente per 500 g di patatine fritte, 6 cosce o 500 g di verdure in una teglia da 4.2L. Le superfici antiaderenti e la possibilità di lavare i vari elementi in lavastoviglie garantiscono una manutenzione e una pulizia senza problemi, senza necessità di strofinare o tenere in ammollo. Con essa potrete anche usare App HomeID, un’app con migliaia di ricette gratuite e impostazioni personalizzate per la vostra friggitrice ad aria. Click qui per comprare a 59,99 euro invece di 89,99 prezzo ufficiale

