Se vostro Mac non ce la fa più, BuhoCleaner risolve con il 68% di sconto

Sebbene macOS sia un sistema operativo ben organizzato, che non necessità di una grande manutenzione da parte dell’utente, è sempre consigliabile ripulirlo di tanto in tanto, così da mantenerlo al massimo dell’efficienza. Esistono diversi applicativi che consentono di farlo e tra questi c’è anche BuhoCleaner, che abbiamo testato per voi.

BuhoCleaner, come lascia intendere lo stesso nome, è un applicativo che consente di pulire il Mac, mantenendolo in ordine, facilitando all’utente diverse operazioni: dalla pulizia rapida, alla rimozione delle app, dalla ricerca dei file ingombranti, alla eliminazione di file duplicati. Non solo. Sono davvero tante le utility che raggruppa il software.

Inizialmente il software fu rilasciato in concomitanza con l’uscita di acOS Ventura 13.5 e risultò pienamente compatibile con processori M1 ed M2, allora neo nati. Adesso, l’applicativo risulta adesso pienamente aggiornato e al passo con i tempi in quanto è funzionante e compatibile anche con macOS Tahoe 26.

Ne consegue che di fatto il software è già pronto per l’ultima versione di macOS attesa entro la fine del mese, oltre che pienamente ottimizzata per l’utilizzo con i nuovi Mac con chip Apple serie M4, come MacBook Pro, iMac e Mac mini sul quale lo stiamo testando in questi giorni.

In occasione del rinnovato supporto all’ultimo sistema operativo, BuhoCleaner in edizione 2025 arriva con una serie di ottimizzazioni per la pulizia e la gestione dello spazio su Mac e con sconti fino al 68%, anche grazie a codice sconto MACTC398 valido solo per i primi 100 utenti.

Funzioni dell’app

Anzitutto, l’app si presenta con una grafica estremamente pulita e minimalista. Questo aspetto grafico così immediato si ripercuote sull’utilizzo, davvero semplice e intuitivo, alla portata di tutti.

Pulizia rapida

A distanza di tempo, sebbene siano state integrate nuove funzionalità di cui parleremo a breve, la prima schermata che accoglie l’utente rimane quella della pulizia rapida. Rimangono immutate le sue funzionalità, anche se l’app è stata leggermente aggiornata dal punto di vista grafico, per sembrare ancor più moderna e minimale, mettendo in risalto solo quello che realmente interessa all’utente.

Questa funzione permette di effettuare una scansione dell’intero contenuto del proprio HDD o SSD, cose da trovare file superflui da eliminare per liberare spazio sul disco del proprio Mac.

Cliccando sul pulsante scansione saranno necessari davvero pochi secondi per ottenere una rapida panoramica di quelli che sono i file potenzialmente eliminabili. L’applicativo li raggruppa per voci, che saranno di semplice lettura per l’utente, come mostra lo screen in basso. Da qui, se vi fidate ciecamente dell’app, potrete premere il tasto “Rimuovi” per liberare lo spazio indicato, oppure sarà possibile procedere ad una revisione manuale cliccando su “Visualizza Dettagli”.

Il consiglio è quello di operare sempre questa seconda scelta, così da poter rivedere cosa state cancellando. Visualizzando nel dettaglio i file da cancellare, sarà possibile accorgersi realmente di quello che si sta cancellando: dalla cache del browser ai file logo utente, dal cestino ai file DMG inutilizzati.

In questa schermata, tuttavia, è possibile sbarazzarsi solo di file tendenzialmente inutili, quindi anche cancellando tutto in un solo click, non c’è il rischio di compromettere il funzionamento della macchina.

Proprio all’interno della Pulizia Rapida sono state inserite ulteriori funzionalità, non presente nella versione precedentemente testata. Con l’ultimo aggiornamento, sono stati aggiunti nuovi moduli che rendono questa operazione ancora più efficace e mirata.

Tra questi, troviamo il Purgeable Space Cleaner, che elimina i file temporanei nascosti dal sistema macOS, noti come purgeable. Ancora, la funzione Screen Capture Cleanup rimuove in automatico screenshot e registrazioni dello schermo ormai obsolete, mentre Mail Attachments Cleanup si occupa di cancellare gli allegati mail più pesanti, liberando così un ulteriore spazio.

Infine, il Downloads Folder Organizer aiuta a mantenere pulita la cartella Download eliminando i file ridondanti e non più necessari. Abbiamo trovato quest’ultima funzionalità particolarmente utile. Questo perché la cartella Download è quella che più spesso viene utilizzata per accumulare i file scaricati da internet, utili o inutili che siano. Dunque, mancava in effetti una lente di ingrandimento puntata proprio sulla cartella Download, che adesso può essere facilmente liberata dall’immondizia in pochi click.

Disinstalla app

La seconda funzione dell’app è quella che permette di disinstallare qualsiasi app dal Mac. Si tratta di una finestra davvero comoda, che permette all’utente di sbarazzarsi delle app, senza doverle ricercare ad una ad una nelle varie cartelle del Finder.

Questo strumento, almeno nel nostro caso, ci ha permesso di scoprire app installate, che neppure ci ricordavamo di avere. Ad esempio, non sapevamo di aver installato l’assistente “Cortana” nella nostra macchina. Sicuramente, si tratta di qualche file rimasto nei meandri del Finder a seguito di qualche installazione di altre app Microsoft, come ad esempio il browser Edge.

Ad ogni modo, da questa schermata sarà sufficiente selezionare una o più app da disinstallare per poi premere il pulsante “Rimuovi”. Interessante notare come sia possibile selezionare più app alla volta, potendo cancellarle con un solo click, non dovendo ripetere la procedura per ogni singola app da rimuovere.

Abbiamo notato che BuhoCleaner riesce a trovare più app da disinstallare, rispetto altri applicativi simili, o il gestore delle app nativo del Mac, non riesce a trovare. Questo perché BuhoCleaner scova anche i file residui da precedenti disinstallazioni manuali. E così, ci siamo ritrovati a rimuovere app che credevamo già eliminate in precedenza: evidentemente qualche file residuo era sfuggito al nostro controllo, ma non a quello di BuhoCleaner.

File ingombranti

Altra importante funzione dell’app è quella chiamata File Ingombranti. Come suggerisce il nome stesso, permette di scovare file di grandi dimensioni, quale che sia la loro cartella di destinazione. Avviando una scansione l’utente avrà immediatamente visione di tutti i file – dalle foto ai video, dai documenti agli archivi – che occupano dimensioni importanti all’interno del disco.

A nostro parere si tratta della funzione da cui partire nel caso in cui vogliate svuotare il vostro disco in modo sostanziale. E’ inutile, infatti, rimuovere le app che servono o che magari occupano poco spazio: meglio togliere pochi file, ma di dimensioni esagerate.

Anche in questo caso, l’app ci ha permesso di scovare file di cui non ricordavamo neppure l’esistenza, ma che nel tempo si erano andati annidando all’interno del nostro Mac.

Duplicati

Anche questa funzione dell’app risulta davvero intelligente, perché consente di andare alla ricerca di file sostanzialmente inutili, perché doppioni.

Per iniziare una scansione dei file duplicati sarà necessario scegliere una particolare cartella, ma andrà bene anche l’intera memoria del Mac. Selezionando l’SSD interno, però, l’app ci ha assicurato di non avere duplicati, mentre selezionando cartelle più specifiche ha iniziato a segnalarci potenziali doppioni.

Il consiglio, dunque, è quello di scegliere la cartella Home del vostro Mac, e non il disco, così da essere certi che BuhoCleaner sia in grado di mostrarvi tutti i doppioni presenti nel disco.

Anche in questo caso siamo rimasti enormemente sorpresi dalle potenzialità dell’app. BuhoCleaner, infatti, non si limita a indicare i file doppioni solo sulla base del nome del file, bensì riesce a individuare – ad esempio – se due documenti sono identici, anche se soprannominati in modo diversi.

Ci siamo resi conto di avere un numero sterminato di documenti PDF duplicati all’interno del nostro Mac, semplicemente rinominati in modi differenti. Si tratta di tutti quei file che si accumulano nel tempo, perché scaricati da internet o dalle mail, che magari vengono scaricati più e più volte, senza accorgersi di avere già una precedente copia salvata all’interno del disco.

In alcuni casi l’app ci ha segnalato la presenza di almeno 6 file identici, consentodoci di cancellare automaticamente i più vecchi o, in alternativa, i più recenti.

Elementi di avvio

Altra importantissima scheda è quella degli elementi di avvio. In sostanza si tratta di quelle app o servizi che si avviano all’accensione del Mac e che spesso sono responsabili di un avvio lento.

Anche in questo caso, molti di questi servizi sono attivi al login all’insaputa dell’utente. Spesso è sufficiente installare un’app, perché questa si posizioni come elemento di login. E’ vero che macOS avvisa quando questo succede, ma spesso non ci si fa nemmeno caso nella fretta di utilizzare l’app.

In ogni caso, all’interno di questa schermata sarà possibile scegliere, tramite semplici interruttori, quali app far partire al login e quali, invece, no.

Strumenti vari

Ultima, ma non per importanza, la scheda Toolkit, che aggrega diverse funzioni.

Analizzatore spazio

Questa funzione consente di analizzare lo spazio disponibile sul disco del Mac, rappresentando con elementi visivi come viene utilizzato lo spazio nella propria macchina. In questa finestra saranno presenti cartelle più o meno grandi visivamente, che offriranno subito all’utente l’idea di cosa occupa più spazio all’interno del Mac.

Distruggi documenti

Questa opzione, invece, permette di rimuovere definitivamente, e in maniera irreversibile, alcuni documenti. Si tratta di una scelta che potrebbe essere utile per eliminare documenti sensibili. Attenzione, una volta eliminati sarà pressoché impossibile recuperarli dal proprio disco.

Libera RAM

Questa scelta consente, invece, di liberare con un solo click la RAM in uso nel Mac. Di tanto in tanto questa operazione potrebbe rendersi necessaria, magari su quelle macchina con poca RAM, che vengono utilizzate per lunghe sessioni.

Reindicizza Spotlight

Questa funzione consente di Reindicizzare la ricerca Spotlight, consentendo di trovare più rapidamente file, documenti, app, posta e altro ancora.

Si tratta di una scelta da fare quando la ricerca Spotlight non funziona correttamente, oppure appare più lenta del solito.

Svuota cache DNS

Quest’ultima opzione cancella tutti gli indirizzi IP o altri record DNS dalla cache per risolvere problemi di sicurezza, connettività Internet e altri problemi, nel caso ne abbiate riscontrati durante l’uso del Mac.

Il consiglio è quello di utilizzare questo strumento solo se si riscontrano problemi di caricamento dei siti o altri problemi di connettività Internet.

Altre novità dell’aggiornamento

Con l’ultima versione dell’app, Buho Cleaner diventa un migliore alleato per la pulizia avanzata dei File di Grandi Dimensioni. Questo perché la funzione per la gestione dei file pesanti nel disco include adesso strumenti specifici, come quello per la rimozione dei backup iOS obsoleti, che permette di cancellare facilmente le vecchie copie di sicurezza di iPhone e iPad ormai non più necessarie. Si tratta di una gradita novità, proprio perché spesso sono questi file inutili ad occupare parecchi GB.

Inoltre, è presente un pulitore dedicato ai file residui delle macchine virtuali, che elimina i dati lasciati da software come Parallels o VMware, liberando così spazio occupato da file invisibili all’utente.

L’aggiornamento offre anche un rilevamento ottimizzato dei dati di sistema inutili, espandendo la capacità di individuare con precisione e rimuovere quei file nascosti che normalmente vengono considerati “junky” o inutili, ma che spesso restano nascosti al controllo manuale.

BuhoCleaner Menù

Da notare, che di default è attiva l’icona dell’app nella barra degli strumenti in alto del Mac. Cliccandola, non solo vi permetterà di aprire l’app velocemente, ma fornirà una serie di informazioni al volo, come la temperatura della CPU, l’utilizzo di RAM in tempo reale, il carico della CPU, lo spazio disco occupato, e l’eventuale trasferimento di file in rete riferito a download o upload.

Conclusioni

BuhoCleaner è uno strumento di facile utilizzo, adatto davvero a tutti. E’ veloce e reattivo in ogni sua funzione e tutte le schede presenti ci hanno sorpreso in positivo.

Dalla pulizia rapida, che permette di liberare parecchio spazio con un solo click, alla opzione per eliminare le app, che trova anche i file residui. Ancora, abbiamo trovato parecchio utile la funzione per rimuovere i duplicati di cui eravamo letteralmente sommersi a nostra insaputa.

L’interfaccia grafica dell’app è davvero minimale e moderna, e come già accennato questo rende ancor più fluido e semplice l’utilizzo di questa app.

Peraltro, tutte le funzioni sopra indicate, durante le nostre prove hanno richiesto pochi secondi per essere portate a termine.

Prezzi e disponibilità

Offerte d’Autunno BuhoCleaner: fino al 60% di sconto.

In occasione dell’autunno, BuhoCleaner propone sconti fino al 60% sulle proprie licenze. Ma c’è di più, perché i lettori di Macitynet.it hanno diritto a un ulteriore 20% di sconto esclusivo utilizzando il codice MACTC398 direttamente sul sito ufficiale.

Attenzione però: il codice è valido solo per i primi 100 utenti!

Listino sconti disponibile:

Pacchetto Individuale (1 Mac): €15,99 invece di €39,99

Pacchetto Family (3 Mac): €22,39 invece di €69,99

Piano Business (10 Mac): €39,99 invece di €124,99

Il piano individuale a vita per un singolo Mac passa da €39,99 a soli €15,99 IVA inclusa.

Chi cerca la soluzione più conveniente, però, dovrebbe puntare sul Family Plan, che offre tre licenze a vita per appena €22,39. In pratica, meno di €7,50 per macchina.

Infine, l’Essential Pack, che combina BuhoCleaner e BuhoNTFS, è disponibile a 20,79 € tasse incluse anziché 65,99 €.