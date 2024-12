Il nuovo Magsafe ultra veloce da 25W per iPhone 16 e 16 Pro in sconto a 39,99€

Pubblicità

Il vecchio Magsafe da 15W, sostituito da quello da 25W nato per incrementare la velocità di ricarica degli iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Ma anche se nuovo questo accessorio è già in sconto su Amazon dove lo pagate solo 39,99€, il 18% in meno del prezzo Apple.

Il nuovo Magsafe funziona come quello vecchio, si applica magneticamente al dorso di un iPhone e lo ricarica senza necessità di collegare il cavo alla porta USB-C. La differenza sta nelle prestazioni: con 25W se usato con uno dei nuovi telefoni e un caricabatterie da almeno 30W.

Il nuovo caricabatterie Magsafe come dimostrano alcuni test è in grado di ricaricare almeno nella prima parte un iPhone di nuova generazione quasi come se fosse collegato ad un cavo (circa il 50% in mezz’ora). Nella seconda parte, per via delle dinamiche particolari della carica wireless, le prestazioni si riducono ma alla fine si potrebbe risparmiare fino ad un 20/25 minuti per ripristinare interamente la carica.

Questo caricabatterie è perfetto, quindi, per chi ha un nuovo iPhone. Attualmente, lo sottolineniamo, non esuste alcun caricabatterie capace di raggiungere queste prestazioni con i nuovi smartphone Apple. Chi ne ha uno più vecchio non avrà maggiori benefici di un caricabatterie Qi2 come questo.

Lo sconto riduce il prezzo di 10€ rispetto al prezzo Apple. C’è anche la versione con cavo da due metri anche questa in sconto (50€).

Se vi serve un caricabatterie potente a sufficienza per il Magsafe 2, vi consigliamo questo di Anker.

