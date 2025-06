Seagate presenta il suo primo hard disk da 40TB

Seagate ha annunciato il suo primo disco rigido da 40 terabyte TB. La produzione in serie non è stata ancora avviata ma la società riferisce che partirà da metà 2026 e che alcuni clienti selezionati hanno già ricevuto i primi modelli.

Per arrivare a questa capacità di archiviazione, Seagate combina l’HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording, tecnologia che registra dati magneticamente con un’alta stabilità usando un laser termico, consentendo di incrementare la densità di memorizzazione per pollice quadrato) e il numero dei piatti. La tecnologia Mozaic 4+ (successiva a Mozaic 3+) sfrutta un design con dieci piatti da 4TB, e già in precedenza il produttore ha riferito che l’obiettivo è aumentare la capacità per piatto a 10 TB.

Seagate in precedenza aveva riferito di voler arrivare a offrire unità da 50 TB nel 2026 ma la nuova roadmap prevede i 40 TB nel 2026, i 44 TB nel 2027 e 50 TB nel 2028. Come è facile immaginare, dischi così capienti sono particolarmente richiesti in data center e altri contesti dove c’è bisogno di sistemi di memorizzazione economicamente convenienti, scalabili e flessibili.

Con la continua espansione del cloud e l’adozione dell’AI, siamo alla presenza di livelli senza precedenti nella creazione dei dati, con conseguenti richieste in termini di conservazione e accesso ai dati a lungo termine. Le unità a disco tradizionali continuano a essere fondamentali per garantire scalabilità, rispondendo alla crescente domanda di sistemi di memorizzazione dei dati.

La densità d’area sfruttata dalla tecnologia Mozaic consente di aumentare la capacità utilizzando meno rack e occupando meno spazio e, di conseguenza, riducendo il consumo energetico, con ovvii vantaggi su larga scala (anche in termini di budget), per data center & affini, consentendo di contenere i costi.

In precedenza Seagate ha parlato di "una forte domanda da parte dei clienti dei data center" e che vari fornitori di servizi cloud si stanno concentrando sul passaggio alle unità Mozaic.