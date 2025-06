Apple e Globalstar, l’espansione satellitare prosegue

I dispositivi Apple avranno a disposizione sempre più servizi e copertura via satellite, come dimostra l’approvazione da parte della FCC del piano di espansione della costellazione satellitare di Globalstar.

Ricordiamo che da tempo Apple investe in Globalstar: a novembre dello scorso anno la multinazionale di Cupertino ha investito complessivamente 1,5 miliardi di dollari, di cui 1,1 miliardi in contanti e 400 milioni di dollari per l’acquisto del 20% della società.

All’inizio di quest’anno, anche grazie agli investimenti di Apple, Globalstar ha esteso il contratto di fornitura con MDA Space per la costruzione di satelliti LEO per l’orbita bassa terrestre, per un importo di circa 800 milioni di dollari.

La domanda di espansione della costellazione C-3 di Globalstar prevede la pubblicazione per commenti fino al 30 giugno. Punta a potenziare la connettività satellitare degli iPhone, ma già da mesi circolano anticipazioni che indicano la possibilità di mandare messaggi via satellite in arrivo anche su un prossimo Apple Watch Ultra.

Sempre più società guardano ai satelliti per offrire collegamenti dove le reti terrestri, via cavo e senza fili, non possono o faticano ad arrivare. Negli scorsi mesi sono emerse pressioni da parte di SpaceX di Elon Musk per l’assegnazione dello spettro dei 2 GHz da parte della FCC, secondo molti una mossa che potrebbe intralciare i piani di Apple e Globalstar.

Entro il mese di giugno la questione potrebbe essere risolta assegnando frequenze diverse agli attuali richiedenti, come spiega Tim Farrar, analista satellitare di TMF Associates riportato da Mobile World Live.

Nonostante gli ingenti investimenti di Apple in Globalstar per assicurare più copertura, banda e servizi via satellite nei propri dispositivi, la multinazionale di Cupertino sembra procedere con cautela. Secondo Farrar “Apple vuole evitare di diventare un operatore regolamentato”, questo perché sarebbe obbligata a requisiti di intercettazione da parte delle autorità di sicurezza.

Ed è per questa ragione che probabilmente non arriveranno le chiamate vocali standard e il trasferimento dati rimarrà gratuito. Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.