SEAT promuove l’auto elettrica con il Ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo

SEAT, il Ministero dell’Industria e del Turismo del Governo spagnolo e le Comunità Autonome di Catalunya, Valencia e Navarra hanno firmato una “Dichiarazione per la promozione della mobilità elettrica in Spagna”, siglando un impegno congiunto che ha l’obiettivo di “far avanzare la trasformazione del Paese verso la mobilità elettrica”.

L’accordo è stato approvato nel corso di un vertice tenutosi presso CASA SEAT al quale hanno partecipato Wayne Griffiths, Presidente di SEAT S.A., Salvador Illa, Presidente della Generalitat de Catalunya, Jordi Hereu, Ministro dell’Industria e del Turismo Spagnolo, Carlos Mazón, Presidente della Generalitat Valenciana e María Chivite, Presidente della Comunità Autonoma di Navarra.

Con questo accordo, l’azienda e le diverse amministrazioni si impegnano ad “attuare misure veloci ed efficaci per garantire il successo della trasformazione verso l’elettrificazione”, incentivando l’acquisto di veicoli elettrici “con aiuti diretti, promuovendo le infrastrutture di ricarica, rinnovando le flotte pubbliche delle diverse amministrazioni con veicoli elettrici e comunicando in modo proattivo i vantaggi della mobilità elettrica”.

“Nel marzo 2021 abbiamo promesso di elettrificare la nostra azienda e di mettere la Spagna su ruote elettriche. Da allora, abbiamo lavorato duramente per trasformare questo obiettivo in realtà. Tuttavia, il mercato non riesce a decollare: quest’anno il 25% dei veicoli venduti in Europa dovrebbe essere 100% elettrico e siamo solo a metà strada. In Spagna siamo molto più lontani, con poco più del 5%, e non c’è alcun segno di miglioramento”, ha dichiarato Wayne Griffiths, Presidente di SEAT S.A. “Con questa dichiarazione, il governo spagnolo e le comunità con governi di diverso colore politico stanno inviando un messaggio molto positivo a tutto il Paese e all’Europa: la Spagna e l’Europa devono essere un punto di riferimento per la mobilità sostenibile del futuro”, ha aggiunto Griffiths.

SEAT e le amministrazioni firmatarie si assumono la responsabilità di guidare la transizione verso una mobilità più pulita, seguendo l’obiettivo europeo di vendere solo veicoli a zero emissioni entro il 2035 e di diventare un continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Come accennato, nel marzo 2021, l’azienda si è impegnata a mettere la Spagna su ruote elettriche e da allora sta lavorando per realizzarlo. SEAT, insieme al Gruppo Volkswagen, a PowerCo e ai partner del progetto Future: Fast Forward, sta investendo 10 miliardi di euro per trasformare la Spagna in un hub per la mobilità elettrica in Europa. L’iniziativa prevede la produzione di quattro modelli di veicoli elettrici urbani negli stabilimenti di Martorell e Landaben a partire dal 2026. Le batterie prodotte a Sagunto saranno destinate alla loro fabbricazione, e oltre il 70% dei componenti necessari sarà fornito da più di 100 fornitori spagnoli.

L’aienda riferisce che il progetto Future: Fast Forward ha un impatto diretto su oltre 145.000 posti di lavoro, garantendo le posizioni attuali e creandone di nuove in Catalogna, Navarra, nella regione di Valencia e in altre otto comunità autonome, in un esempio di come aziende di tutti i settori e dimensioni siano in grado di unire le forze per promuovere i veicoli elettrici.

Nel primo trimestre del 2025 Seat raddoppierà il numero di colonnine di ricarica presso le sue strutture, portandole a più di 250, e nel corso dell’anno ha promesso di triplicare la rete di ricarica nei parcheggi intorno allo stabilimento di Martorell, raggiungendo 140 punti.

