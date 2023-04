La WWDC23 sarà tutta incentrata sul visore Apple

Sarà una WWDC imperniata sul visore Apple. A far sapere che l’annuale conferenza per sviluppatori di giugno avrà un focus tutto concentrato sulla scommessa della Mela sulla realtà virtuale è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Il giornalista spiega che la periferica in questione “sarà la star dello show”, ma he Apple spenserà gran parte del tempo a spiegare i dettagli del sistema operativo xrOS e a suscitare interesse da parte degli sviluppatori sul relativo kit di sviluppo software.

Gurman sottolinea che Apple avrebbe una chiara visione di tutta una serie di strumenti da offrire agli sviluppatori, e nell’ambito della conferenza sono previste varie attività per mostrare tool di sviluppo specifici dedicati al visore e per l’interfacciamento con l’App Store.

Per quanto riguarda la disponibilità effettiva del visore, Gurman prevede genericamente che arriverà “in tempo per le festività”, intendendo probabilmente il periodo natalizio, anche per dare tempo agli sviluppatori di preparare esperienze specifiche.

Le indicazioni di Gurman sono diverse di quelle dell’analista Ming-Chi Kuo che è dubbioso sulla possibile presentazione a giugno del visore. Ming-Chi Kuo ha in precedenza sottolineato anche l’importanza del visore, spiegando che, se la presentazione ci sarà, questa dovrà essere convincente per gli investitori.

