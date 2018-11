Selfie mortale al parco di Yosemite

Ennesima tragedia causata dai selfie: una coppia cade nel vuoto nel Parco Yosemite dopo per un autoscatto.

Una coppia è tragicamente precipitata verso la morte mentre si scattava un selfie presso il Taft Point del Parco Yosemite negli USA. L’incidente è accaduto pochi giorni dopo che una foto di fidanzamento catturata dalla coppia nello stesso punto è diventata virale online.

L’Associated Press riporta che Vishnu Viswanath e Meenakshi Moorthy avevano montato il loro treppiede presso il belvedere panoramico e si stavano scattando un selfie quando sono scivolati nel vuoto, verso una caduta di circa 300 m.

Altri visitatori hanno scoperto il treppiede e la telecamera abbandonata sul posto la mattina successiva e hanno allertato le autorità, che hanno perlustrato il fondo della valle dall’alto con un binocolo ad alta potenza prima di individuare i corpi a circa 245 m.

Moorthy si era sempre definita un “drogata di adrenalina” e spesso ha posato per “sfidare” la morte con scatti estremi su bordi di precipizi insieme a Viswanath, per raccogliere immagini poi pubblicate sui social e sui blog di viaggio, che hanno fatto guadagnare alla coppia migliaia di follower.

Un’altra coppia che ha camminato fino a Taft Point nello stesso giorno crede di aver catturato una foto di Moorthy pochi istanti prima della sua morte: una donna dai capelli rosa può essere vista sullo sfondo di un selfie di Sean Matteson.

“Era molto vicina al bordo, ma sembrava che si stesse divertendo”, dice Matteson. “Mi ha dato i brividi. Non ci sono ringhiere. Non sarei arrivato così vicino al bordo. Ma lei sembrava a suo agio. Non sembrava che fosse in pericolo o altro.”

La morte della coppia è giunta pochi giorni dopo che una foto di fidanzamento dallo stesso punto era diventata virale. Un recente studio ha rilevato che ci sono stati almeno 259 decessi correlati al selfie in tutto il mondo dal 2011, e una delle principali cause di morte di selfie nel mondo sono proprio le cadute.