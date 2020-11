Selpic Star A, la stampante 3D ora è davvero per tutti grazie al prezzo shock

Talvolta con le promozioni che pubblichiamo anche attraverso le nostre pagine si riesce a comprare una stampante 3D a buon mercato, ma per averne una anche con lo sconto bisogna comunque investire centinaia di euro. Da oggi c’è però un’eccezione: si chiama Selpic Star A e punta tutto proprio su questo aspetto.

Col prezzo di partenza di soli 99 dollari – che corrispondono all’incirca a 85 euro col cambio attuale – ci si porta a casa una stampante 3D multifunzionale molto compatta e facile da usare, personalizzabile grazie alle sue caratteristiche open-source e utile per potersi dilettare con questa nuova tecnologia senza dover spendere una fortuna.

Partiamo dalle dimensioni: sta in uno spazio di circa 26 x 24 x 25 centimetri e pesa esattamente 2 chilogrammi, ciò significa che essendo tre volte più leggera della maggior parte delle stampanti 3D attualmente in commercio oltre ad occupare poco spazio si può spostare con estrema facilità. Nonostante questo è sufficientemente stabile, in modo tale da garantire che non si sposti con le vibrazioni mentre è in funzione.

Altro aspetto da considerare anche in funzione di quel che offre il mercato è la facilità di installazione. Non bisogna perdere ore ed ore di tempo per montarla perché si fa tutto in tre passaggi: basta stringere due viti, collegare due cavi e inserire il filamento per la stampa. Insomma, si fa tutto si e no in due minuti. Anche il controllo è semplificato da quattro pulsanti retroilluminati.

Per quanto riguarda invece la qualità delle stampe, l’azienda promette risultati di livello professionale grazie all’impiego della tecnologia di estrusione diretta. L’ugello è realizzato in ottone – spiegano – e ciò consente di mantenere il processo di estrusione regolare grazie alla parete interna liscia e all’eccellente conduttività termica di questo materiale. La precisione è di 100 μm lungo l’asse X e Y, e di appena 50 μm in quello Z.

Questa stampante utilizza un motore a bassa rumorosità (si attesta sotto i 60 dB) in modo tale da poter essere usata anche in stanze in cui ci sono altre persone che lavorano. Supporta la modalità di ripresa della stampa in caso di interruzione di corrente o di esaurimento del filamento e, cosa ancora più importante, supporta i componenti aggiuntivi. I pulsanti ad esempio possono essere sostituiti da uno schermo touch da 2.4″ oppure è possibile installare una testina per l’incisione laser. Si può anche aggiornare la base di appoggio con una riscaldata a 100 gradi, soluzione questa che permette di ottenere una maggiore adesione durante la fase di stampa per risultati ancora migliori.

La stampante 3D Selpic Star A è al momento disponibile su Kickstarter con uno sconto speciale per i primi che sosterranno il progetto. Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo.