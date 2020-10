Selpic Star A la stampante 3D più economica al mondo su Kickstarter a soli 99 dollari

Selpic, azienda leader nel mercato delle soluzioni di stampa digitale, lancerà presto su Kickstarter la stampante 3D Star A, che si potrà fregiare del titolo di stampante 3D più economica al mondo, solo 99 dollari.

Star A è una stampante 3D open source ultracompatta e leggera, facile da usare e configurare ma in grado di supportare funzionalità avanzate per la stampa 3D.

Con un peso di poco inferiore ai 2 kg e dimensioni contenute (25 x 23 x 24 cm), la Star A è 3 volte più leggera delle normali stampanti: grazie al suo corpo compatto vanta una ingombro limitata e facile trasportabilità.

Come accennato Star A è una stampante facile da montare e configurare. Il suo assemblaggio può essere completato in soli 4 passaggi, girando alcune viti, collegando 2 cavi e impostando i filamenti. Sono poi disponibili 4 semplici tasti per eseguire le operazioni base quali accensione, ripristino, stampa e rilascio dei filamenti.

Con valori di precisione per gli assi X e Y di di 100 μm e 50 μm per l’asse Z di, la risoluzione di stampa di Star A è pari a ± 0,1 mm, mentre lo spessore degli strati può raggiungere 0,1 ~ 0,2 mm.

Il motore di stampa della Star A garantisce anche un elevato livello di silenziosità, al di sotto dei 60 dB; inoltre integra ha una funzione di ripresa della stampa: in caso di interruzione di corrente imprevista o esaurimento del filamento, questa funzione aiuta a risparmiare filamenti e migliora l’efficienza di stampa.

Star A è una stampante 3D open source, è dunque possibile regolare i parametri del prodotto modificandone direttamente il codice. Selpic offre anche la componenti aggiuntivi, ad esempio per raggiungere temperature più alte, un touch screen a colori da 2,4 pollici o la possibilità di incidere materiali come cuoio, cartone, legno utilizzando un’apposita testina laser.

Stella A sarà disponibile in offerta lampo su Kiskstarter al prezzo di lancio di 99 dollari, ma non per tutti.

Per approfittare sarà necessario iscriversi utilizzando questo link diretto, solo i primi 100 utenti potranno acquistarla a 99 dollari, dopodiché il prezzo salirà a 199 dollari.

Sarà poi possibile partecipare ad un concorso per vincere una delle 3 Star A messe in palio da Selpic. Per partecipare basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni.