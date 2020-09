Sennheiser CX 400BT suonano come i Momentum ma costano meno

C’è finalmente un’alternativa economica alle Momentum True Wireless 2 di Sennheiser. Sotto il nome di CX 400BT, sono i nuovi auricolari True Wireless del costruttore che promettono una qualità audio molto simile ma con un prezzo ribassato di circa 100 euro.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda durante la presentazione ufficiale, i nuovi Sennheiser CX 400BT montano gli stessi driver da 7 mm delle suddette cuffie, che così offrirebbero «Bassi profondi, medi naturali ed alti chiari e dettagliati». Bisognerà aspettare di provarli per capire se suonano allo stesso livello delle Momentum TW2, ma le premesse sono molto buone.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche di questo modello c’è innanzitutto la possibilità di regolare l’equalizzazione tramite l’app Smart Control. I nuovi Sennheiser CX 400BT montano poi una superficie touch nella parte esterna dedicata al controllo della riproduzione musicale attraverso un semplice tocco. Tramite la stessa applicazione è possibile personalizzare quest’area associando diversi tipi di sfioramenti ad altrettante funzionalità, tra cui come rispondere alle telefonate e accedere all’assistente vocale.

I microfoni incorporati vengono usati anche per ottimizzare l’insonorizzazione dai rumori esterni attraverso una tecnologia di riduzione del rumore ambientale che – promette l’azienda – mantengono la voce dell’utente forte e chiara sia durante le chiamate, sia quando si interagisce con l’assistente vocale.

Con supporto SBC, AAC, aptX e Bluetooth 5.1, dal punto di vista dell’autonomia la scheda tecnica parla di 7 ore al massimo con una singola carica, che diventano complessivamente 20 ore sfruttando la batteria incorporata nella custodia per ricaricarli in mobilità quando non si indossano. L’aspetto che principalmente li differenzia dai Sennheiser Momentum True Wireless 2 è il design. I nuovi CX 400BT sono più squadrati rispetto alla forma circolare dei MTW 2, inoltre la custodia non è rivestita in tessuto. Ma soprattutto, come dicevamo in apertura, è il prezzo quello che più sbilancia il confronto. Se infatti gli ottimi MTW 2 costano 299 euro, per i CX 400BT in vendita dal 15 settembre in due versioni, bianca o nera, si dovranno sborsare soltanto 199 euro.

