MOMENTUM 4 Wireless 80th Anniversary Edition, musica e design

In occasione dell’80° anniversario dalla fondazione, Sennheiser presenta una nuova edizione delle sue cuffie wireless di punta: le MOMENTUM 4 Wireless 80th Anniversary Edition, un prodotto che combina caratteristiche tecniche avanzate delle classiche Sennheiser Momentum 4 con un’estetica rivisitata, pensata per valorizzare l’identità del marchio.

Specifiche tecniche e funzioni principali

Le MOMENTUM 4 Anniversary Edition si basano su un sistema di trasduttori da 42 mm progettato per garantire una riproduzione sonora ad alta fedeltà. Il suono è personalizzabile tramite l’app Sennheiser Smart Control, che consente di intervenire su equalizzatore, preset audio e modalità di ascolto, oltre a offrire una funzione di adattamento acustico in base all’udito dell’utente.

La cancellazione attiva del rumore è adattiva, cioè si regola automaticamente in base all’ambiente circostante. La modalità trasparenza consente di ascoltare i suoni esterni senza togliere le cuffie. Il comparto microfoni comprende quattro unità digitali con tecnologia beamforming, progettati per garantire chiamate vocali nitide anche in ambienti ventosi. Le cuffie supportano i codec SBC, AAC e aptX Adaptive.

Design e autonomia

Il design rimane fedele alla linea MOMENTUM: sobrio, minimalista, con archetto imbottito e padiglioni ampi rivestiti per garantire il comfort anche in ascolti prolungati. Il modello è pieghevole e viene fornito con una custodia rigida rivestita in tessuto. L’autonomia dichiarata è di fino a 60 ore, con supporto alla ricarica rapida.

Le funzioni Smart includono l’accensione automatica al sollevamento, lo spegnimento dopo 15 minuti di inattività, la riproduzione automatica quando si indossano le cuffie e i controlli touch per la gestione di musica, chiamate, ANC e assistente vocale.

Edizione speciale con grafica esclusiva

L’edizione celebrativa si distingue per la collaborazione con l’artista tedesco Bond Truluv, noto per i suoi lavori nel campo della street art e della realtà aumentata. Il lato sinistro delle cuffie presenta un graffito in stile “Throwie” con il nome dell’artista e un piccolo personaggio nella lettera “O”. Sul lato destro si trovano onde sonore stilizzate e altri elementi grafici. Un piccolo numero “80” giallo, inserito nel design, richiama l’anniversario.

Prezzo e disponibilità

Le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless 80th Anniversary Edition sono disponibili al prezzo di 299,90 euro.