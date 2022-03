Sennheiser prepara soundbar dolby atmos accessibile e nuovi auricolari TWS

La soundbar Ambeo di Sennheiser è una soluzione Dolby Atmos all-in-one grande e performante, ma è anche costosa: il prezzo di listino è 2.500 euro, che è quasi il doppio rispetto alla maggior parte degli altri modelli di fascia alta con la tecnologia Atmos prodotti da altre aziende. Tuttavia non sarà l’unica del catalogo, perché l’Sennheiser starebbe lavorando ad una soluzione più economica e dalle prestazioni simili.

Ne ha parlato l’azienda durante un evento andato in onda questa settimana, che aveva come protagonisti gli auricolari IE 600 e la strategia futura guidata da Senova, il nuovo proprietario dell’attività consumer di Sennheser. «Prevediamo di portare la tecnologia di Ambeo in quelle fasce di prezzo in cui operano i nostri concorrenti» ha spiegato Stefan Krämer, direttore della gestione economica di Sennheiser.

Leggendo tra le righe, questo probabilmente significa che è in fase di progettazione almeno un nuovo modello della linea Ambeo che dovrebbe costare intorno ai 1.000 euro, poiché è lì che si muove gran parte del mercato di soundbar equipaggiate con la tecnologia Dolby Atmos. La parte più interessante è che, stando a quanto dichiarato da Krämer, possiamo «aspettarci un’esperienza molto simile» alla soundbar Ambeo che ha fatto il suo debutto nel 2019.

Sennheiser ha anche detto che starebbe lavorando ad una versione di terza generazione dei suoi auricolari Momentum True Wireless di fascia alta. Qui le notizie sono poche, ma non dovremo aspettare ancora molto per saperne di più perché l’azienda prevede di presentarli il mese prossimo. Oltre alle prestazioni che dovrebbero essere sicuramente migliori di quelle già ottime offerte dalla serie 2, a cambiare sarà anche il design; inoltre sarà introdotta una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) di livello superiore.

Nel frattempo, se volete saperne di più sulle caratteristiche della soundbar Ambeo potete fare riferimento a questo articolo, mentre per gli auricolari Momentum True Wireless 2 trovate maggiori informazioni qui.