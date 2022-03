Hekka sconta tutto e la spedizione è gratis

Hekka sta scontando tutto e la spedizione è gratis: è la promozione lanciata per lo shopping carnival grazie alla quale è possibile fare incetta di prodotti tech spendendo meno grazie al prezzo ribassato e, come se non bastasse, senza dover neppure pagare la spedizione.

La pagina promozionale è questa e da qui potete sfogliare il catalogo per scoprire i prezzi dei prodotti che aderiscono a questa offerta. Ci sono anche gli iPhone 11 Pro di Apple e diversi altri dispositivi di Xiaomi, Ulefone, SanDisk, Chuwi e Teclast. Ad esempio potete acquistare lo Xiaomi Mi Band 6 a 38,46 euro: è uno smartband dotato di schermo touch AMOLED da 1.56″ capace di tenere traccia di 30 sport differenti, è dotato di sensore per il monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e dei cicli di sonno. E’ inoltre impermeabile e resiste ad immersioni fino a 50 metri di profondità.

Se invece avete bisogno di un telefono moderno potete acquistare il POCO X4 Pro 5G a 228 euro. Monta uno schermo AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+ a 120 Hz con luminosità di picco di 1.200 nits, supporto al colore DCI-P3, contrasto 4.500.000:1, e protetto da vetro Gorilla Glass 5. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di capacità. Offre connettività 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5 mm e tasto per il rilevamento delle impronte digitali, oltre ad un vano dual SIM.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, il sensore principale è da 108 MP Samsung HM2 da 1/1,52″ con tecnologia pixel binning 9-in-1, grandezza pixel da 0,7um (2,1um), e apertura focale f/1,9, al fianco della quale si pone un sensore ultra grandangolare da 8 MP, con visuale da 118° e apertura f/2,2; c’è poi un terzo sensore macro 2 MP, f/2,4, mentre sulla parte anteriore è presente una camera anteriore da 16 MP. Per finire doppio speaker e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 Watt che permette di raggiungere il 50% di carica in circa 15 minuti.

Tra i tanti in promozione ci sono anche gli auricolari Xiaomi Redmi AirDots 3 a 16,48 euro. Montano due driver HD con chip Qualcomm 3040, Bluetooth 5.2 e aptX Adaptive Audio per ridurre al minimo la latenza e minimizzare il disallineamento fra immagine e audio, aspetto particolarmente importante nella fruizione di contenuti multimediali, specie i videogame. La batteria promette fino a 7 ore di utilizzo continuato, che diventano 30 ore utilizzando la custodia di ricarica, e c’è anche un sensore ad infrarossi che rileva quando gli auricolari sono indossati o estratti dall’orecchio, mettendo automaticamente in pausa l’audio e riprendendo la riproduzione non appena vengono indossati di nuovo. I controlli sono touch e supportano Siri e Assistente Google, sono inoltre certificati IPX4 per l’impermeabilità e includono il connettore USB-C.

Questi sono soltanto tre dei prodotti attualmente in offerta: potete dare un’occhiata all’intero catalogo promozionale cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.