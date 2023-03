Sensore di luce Aqara T1 Zigbee 3.0 in offerta a 18,99 euro

Aqara è uno dei brand più noti quando si tratta di casa smart, grazie ai molteplici prodotti dedicati. Questa volta in offerta il sensore di luce Aqara T1, che permette di scendere e spegnere le luci connesse in casa automaticamente, così da risparmiare anche in bollette. Si acquista direttamente a questo indirizzo a 18,99 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Il sensore può essere posizionato accanto a finestre, porte o in qualsiasi parete. Il sensore è in grado di percepire il cambiamento di luce e illuminazione e controllare altre apparecchiature smart presenti in casa, come ad esempio le altre luci smart connesse.

Grazie a questo sensore è possibile, ad esempio, spegnere automaticamente la luce quando quella ambientale è sufficiente all’interno della stanza, così da contenere i costi in bolletta. Ancora, è possibile che al mattino, quando la luce ambientale è maggiore, il sensore fai che le tende si chiudano automaticamente.

Il sensore Aqara T1 supporta il protocollo Zigbee 3.0, per una maggiore sicurezza e compatibilità, risultando così una soluzione completa, offrendo una connessione più stabile ed un consumo energetico minore.

Le dimensioni del sensore sono davvero ridotte, quindi è possibile adattarlo a qualsiasi ambiente. Misura appena 40*40*17 mm ed ha un peso irrisorio di appena 42 grammi. Ovviamente, come per la quasi totalità delle periferiche Aqara, per il corretto funzionamento è necessario un Hub centrale, da acquistare separatamente.

Il sensore Awara T1 è solitamente disponibile a 24 euro, ma grazie al codice sconto esclusivo TCARGZ lo pagherete appena 18,99 euro.