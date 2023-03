IKEA e Meta portano la realtà aumentata nei negozi

Chi visita i negozi IKEA in Svezia in questi giorni potrà imbattersi in The Little Adventure, un nuovo gioco in Realtà Aumentata AR realizzato in collaborazione con Meta (Facebook) che mira a rendere le persone maggiormente consapevoli dell’ambiente che li circonda.

L’app è stata sviluppata dalla svedese Warpin Reality e passa per un filtro di Instagram: per accedervi è praticamente necessario scansionare un QR Code presente tra gli scaffali del negozio, e a quel punto sarà possibile nuotare virtualmente tra varie creature marine per conoscerle meglio.

L’idea dell’app IKEA – Meta

L’obiettivo, come dicevamo, è quello di aumentare l’interesse e la conoscenza della vita marina: come punto di partenza si è scelto di ispirarsi alla popolare collezione per bambini BLÅVINGAD, che per l’appunto è prodotta in parte con plastica riciclata proveniente dall’oceano.

La tecnologica immersiva AR invita così gli utenti a camminare tra le diverse postazioni presenti nei negozi per provare le diverse parti del gioco e nel contempo li incoraggia ad impegnarsi su temi come quello dei rifiuti abbandonati e della prevenzione dell’inquinamento. È anche possibile scattare foto usando i filtri del gioco per essere “immortalati” con un polpo, una tartaruga o un’orca assassina.

Il gioco è stato lanciato il 13 febbraio e vi si potrà giocare per tutta la durata degli sport invernali, fino al 12 marzo, nei 21 negozi svedesi aderenti all’iniziativa; questo fa sì che IKEA Svezia risulti il primo rivenditore al mondo che permette di esplorare i propri negozi con la tecnologia Meta Spark AR.

Per Helena Gouiveia, marketing manager di IKEA in Svezia, si tratta comunque di un modo nuovo «per incontrare i clienti, [in special modo] per tutti coloro che cercano un’esperienza divertente per tutta la famiglia. Grazie al gioco i bambini possono imparare di più sulla vita marina e su quel che succede sotto la superficie del mare mentre loro si trovano nei nostri negozi»; così le tecnologie come la realtà aumentata diventano parte dell’esperienza di acquisto.

IKEA, non solo AR

In questi giorni IKEA si sta dando parecchio da fare dal punto di vista tecnologico: alcuni esempi sono il lancio del sensore Smart Vindstyrka che rivela se l’aria di casa è inquinata, l’arrivo in Italia dell’hub DIRIGERA compatibile con Matter e l’annuncio delle consegne tutte elettriche entro il 2025.

Il primo visore Apple per realtà aumentata e virtuale AR e VR dovrebbe essere presentato alla prossima conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2023 che si svolge a giugno.