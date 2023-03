Moviedome offre film gratis completi in italiano su YouTube

Viste le generose premesse, è facile che scatti il clic (o tap) di iscrizione al volo per il nuovo canale Moviedome su YouTube: infatti offre in streaming film gratis, completi, per di più in italiano e in Full HD a 1080p.

Impossibile chiedere oltre, anche se già sentiamo il solito brillante del gruppo avanzare richieste per il 4K, ma sembra davvero eccessivo nell’era dello streaming totale senza pietà, che sia a pagamento o sostenuto dalla pubblicità.

L’offerta di film gratis, completi, in italiano e fino a risoluzione Full HD si spiega molto facilmente. Moviedome è un canale di Pleion Pictures, ex Koch Films, marchio e società storici nel cinema italiano (e non solo), proprietaria di un esteso catalogo di film e titoli internazionali.

Visto che è disponibile su YouTube è già pronto per essere visto ovunque e su qualsiasi dispositivo, dall’app per smartphone, passando per Mac e PC via browser, fino ad arrivare al televisore del salotto.

Tra i primi titoli in catalogo troviamo un super classico italiano come Il Vizietto con Ugo Tognazzi, il thriller Road to Paloma con protagonista Jason Momoa, Men of War con Dolph Lundgren, la commedia Bastardi Insensibili con James Franco, Natalie Portman e Kate Mara e altri ancora.

Quindi, almeno per il momento, sembra un catalogo che punta sopratutto ai cercatori di chicche, ma potrebbe cambiare nel tempo. La società Pleion Pictures dichiara che si impegna ad ampliare costantemente l’offerta agli utenti con un catalogo che verrà aggiornato ogni settimana per includere nuovi titoli e film.

Negli scorsi giorni YouTube ha ampliato la disponibilità per creatori di video di tracce vocali multilingue, una funzione che torna utile anche agli utenti per vedere i filmati dei propri youtuber internazionali preferiti, con audio in italiano.

