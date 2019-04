Sero è la TV di Samsung per i video registrati in verticale con lo smartphone

Le persone insistono nel registrare i video con gli smartphone impugnati in verticale, così se YouTube già da qualche anno ha adattato l’interfaccia grafica della propria piattaforma per garantire una migliore visione di tali contenuti, Samsung si è adeguata realizzando un televisore appositamente per questo scopo.

Si chiama Sero ed è corredato da un sistema simile a quello già visto nello speaker Portal di Facebook che consente di ruotare il pannello in orizzontale oppure in verticale, molto più comodo appunto per guardare i filmati registrati in verticale o per navigare attraverso pagine web e social media.

Riguardo le specifiche tecniche non si sa molto, a parte il fatto che monta uno schermo QLED da 43’’ con audio a 4.1 canali, speaker da 60W e l’assistente vocale Bixby integrato. Dovrebbe essere lanciato inizialmente nel mercato coreano il mese prossimo, ma visto il prezzo di 18,9 million di won (circa 14.600 euro), forse è il caso che cominciamo tutti a registrare i video in orizzontale.

Nel nostro Paese Samsung propone le TV della serie “The Frame”, pensate per impreziosire – da spenti, quando non si guarda la TV – gli spazi con tocchi d’arte. Con un abbonamento è possibile ottenere accesso illimi