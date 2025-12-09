Smart Lock Linus L2 Lite, disponibile la serratura Matter di Yale

Yale, noto specialista delle serrature, ha avviato la commercializzazione della nuova serratura connessa “Smart Lock Linus L2 Lite“.

Questa serratura era stata annunciata a settembre e ora è in vendita (per il momento solo sul sito del produttore ma i prodotti di questa azienda si trovano in genere anche su Amazon e altri e-commerce).

“Non serve più cercare nelle tasche, nascondere duplicati, preoccuparsi di non avere chiuso la porta a doppia mandata”, scrive Yale, evidenziando la possibilità di “entrare nel mondo degli accessi senza chiave” con Smart Lock Linus L2 Lite

Lo smart Lock in questione è indicato come compatibile con la maggior parte delle porte e installabile in pochi minuti. Grazie a funzionalità intelligenti come KeySense, autosbloccaggio e accesso degli ospiti semplificato, è possiible dimenticare le chiavi senza rinunciare a sicurezza e semplicità.

Linus L2 Lite è compatibile con Matter (standard per la domotica) e funziona con i principali assistenti vocali e sistemi di smart home. Grazie a Matter, gli utenti non sono più costretti a scegliere una piattaforma specifica per gestire i propri dispositivi smart. Questo vuol dire che Linus L2 funzionerà senza problemi con i principali ecosistemi, come Casa di Apple, Google Home e Amazon Alexa.

Chiavi dimenticate? Nessun problema

Basta premere il tasto KeySense per bloccare la porta una volta usciti di casa. In qualunque momento è possibile controllare lo stato della porta tramite l’app Yale Home. Laa funzione di autosbloccaggio della porta sblocca automaticamente quest’ultima all’avvicinarsi del proprietario che può lasciare lo smartphone in tasca.

È possibile gestire gli accessi in qualsiasi momento grazie all’app Yale Home. È possibile decidere chi fare entrare in casa al momento giusto, senza che il proprietario debba destreggiarsi tra chiavi e impegni quotidiani. Grazie alle notifiche e al feed delle attività, è possibile vedere esattamente chi entra ed esce in tempo reale. Nel momento in cui scriviamo il prezzo indicato sul sito di Yale è di 139,00 euro

Ricordiamo che all’inizio del 2025 la Connectivity Standards Alliance, siglata CSA, che gestisce Matter, ha annunciato che Apple, Google e Samsung accetteranno i risultati della certificazione e dei test di Matter per i loro programmi “Works With”: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

