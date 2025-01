La certificazione Matter mette d’accordo Apple, Google e Samsung

Pubblicità

Non servirà più cercare l’etichetta “Work with” per la casa smart di Apple, Google e Samsung: basterà il logo della certificazione Matter che semplifica quasi tutto.

Ad oggi, infatti, la promessa di Matter di rendere universali gli accessori per smart home non è pianamente mantenuta. L’idea di questo protocollo universale era quella di unificare sotto un unico tetto gli accessori con la dicitura “Compatibile con Apple Home” o “Compatibile con Google” sulla confezione.

Le cose stanno per diventare più semplici per i produttori. La Connectivity Standards Alliance (CSA), che gestisce Matter, ha annunciato che Apple, Google e Samsung accetteranno i risultati della certificazione e dei test di Matter per i loro programmi “Works With”:

L’Alleanza è lieta di annunciare che Apple ha iniziato ad accettare i risultati dei test effettuati presso il laboratorio di interoperabilità dell’Alleanza per i dispositivi Matter per il programma ‘Works With Apple Home’. Anche Google e Samsung faranno lo stesso per i rispettivi programmi ‘Works With Google Home’ e ‘Works With SmartThings’ entro la fine dell’anno, rafforzando la credibilità e l’affidabilità dei programmi di test dell’Alleanza

Questo significa che i produttori di dispositivi non dovranno più sottoporre i loro prodotti ai singoli programmi di test di ogni piattaforma per ottenere i relativi marchi di compatibilità. Una volta certificato come dispositivo Matter, il laboratorio di interoperabilità della CSA può testarlo e validarlo per i programmi “Works With” partecipanti.

I produttori vedranno dunque snellito e semplificato notevolmente il processo per creare un accessorio o dipsositivo davvero universale, avvicinando così all’idea di un unico simbolo universale per tutti i dispositivi smart home. Al momento, grande assente resta Amazon, che non ha ancora annunciato la sua partecipazione al programma della CSA per la certificazione “Works with Alexa”.

A facilitare ulteriormente il processo di certificazione di dispositivi Matter ci penseranno anche i programmi FastTrack Recertification Program e Portfolio Certification Program, che consentono alle aziende di certificare in contemporanea più prodotti in modo più efficiente.

