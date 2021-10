Servizi, record di tutti i tempi per Apple

Annunciando i dati del quarto trimestre fiscale 2021, terminato il 25 settembre 2021, uno dei dati che emerge è il record di servizi, con 18,28 miliardi di dollari, in aumento di circa il 25% rispetto ai 14,54 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

La categoria servizi di Apple include entrate da App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple Pay, Apple Card, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, AppleCare+, iCloud, iTunes Store, licensing e altro.

Il CEO della Mela, Tim Cook, ha riferito a CNBC che Apple vanta 745 milioni di abbonamenti a pagamento che spaziano da abbonamenti a Apple Music ad abbonamenti in-app tramite App Store.

“Sono oltre 160 milioni anno su anno, una crescita di cinque volte in cinque anni”, ha detto Cook, evidenziando il costante ciclo di crescita.

Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, ha evidenziato che la base attiva di installato Apple ha segnato il massimo storico in tutti i segmenti geografici. La categoria servizi ha contribuito con 68 miliardi di entrate nell’anno fiscale 2021, quasi il triplo delle entrate rispetto a sei anni addietro.

Apple ha recentemente annunciato che Apple Fitness+, il servizio di fitness creato intorno a Apple Watch, sarà disponibile in 15 nuovi Paesi a partire dal 3 novembre 2021, per un totale di 21 Paesi raggiunti. Nei mercati nuovi ed esistenti, Fitness+ sarà disponibile in inglese con sottotitoli in francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo e tedesco.

Per il quarto trimestre fiscale 2021, Apple ha registrato un fatturato record di 83,4 miliardi di dollari, con profitti per 20,5 miliardi, in aumento del 65% rispetto ai 12,6 miliardi dello scorso anno.