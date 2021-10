macOS Monterey, nell’ultima beta attivato SharePlay

Una delle novità previste su macOS 12 Monterey ma non ancora attivata è SharePlay. Apple ha genericamente riferito che questa funzionalità sarà disponibile in autunno e consentirà a chi utilizza un computer Mac di vivere esperienze condivise attraverso FaceTime.

SharePlay permetterà agli utenti di guardare insieme un film, condividere musica, condividere lo schermo per mostrare pagine web, app e file durante una videochiamata FaceTime, chiacchierare via FaceTime sul Mac mentre guardiamo un film sull’Apple TV o ascoltiamo musica su iPhone, sincronizzando la riproduzione.

Nella beta 1 del futuro aggiornamento a macOS Monterey 12.1, Apple ha integrato il supporto per SharePlay, lasciando immaginare che questa funzionalità arriverà dunque con il primo aggiornamento ufficiale di macOS 12 Monterey.

Apple ha integrato il supporto a SharePlay in iOS 15.1, iPadOS 15.1, tvOS 15.1 e in varie app e servizi quali Apple Music, Apple TV+ e Apple Fitness+.

Apple ha fatto sapere agli sviluppatori che è possibile integrare “esperienze” SharePlay nelle app iOS e Mac.

SharePlay è indicato come “un potente set di funzioni” che permette di condividere “esperienze” durante una chiamata FaceTime. Gli utenti possono condividere musica, serie TV, film e altri contenuti con gli amici e i parenti in tempo reale; controlli di riproduzione condivisi consentono a tutti di avviare la riproduzione, mettere in pausa o passare alla traccia successiva in una sessione SharePlay. È possibile anche condividere lo schermo intero o solo un’app specifica per collaborare con amici e colleghi durante una call. SharePlay funzionerà con app come Apple Music e Apple TV+, oltre a servizi vari di terze parti.