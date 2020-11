Settimana Black Friday: super offerte Belkin su caricabatterie iPhone ed Apple Watch, batterie e altoparlanti

Il Black Friday è ufficialmente partito e Amazon come sempre pensa sempre… intensamente ai clienti ed estimatori del mondo Apple. Lo si capisce anche dal fatto che ha messo in sconto una lunga serie di prodotti Belkin, una casa di accessori che offre ai possessori di iPhone, Apple Watch e Mac interessanti soluzioni e rappresenta un punto di riferimento.

Nella lista che trovate qui sotto vedete andare in promozione dispositivi molto popolari come tappetini per la ricarica specificatamente studiati per gli iPhone, supporti come i PowerHouse che ancora oggi sono imbattuti nel rapporto tra ergonomia, potenza, qualità e design. Non mancano nel nostro elenco di offerte speciali anche le SurgeStrip, delle prese filtrate (molte dotate anche di porte USB) che proteggono i dispositivi connessi alla rete elettrica d’aglio sbalzi di corrente.

Vi segnaliamo anche lo sconto particolarmente interessante perchè tocca i recenti e fino ad oggi mai ribassati altoparlanti Soundform elite. Si tratta di amplificatori Bluetooth che integrano una piattaforma di ricarica e sono anche compatibili con le tecnologie Alexa.

Da tenere in considerazione anche gli auricolari wireless e le ottime batterie da viaggio con presa USB-C per ricarica rapida. Anche qui si tratta di un accessorio che al momento rappresenta un must per il mondo della Mela i cui iPhone sono oggi tutti compatibili con le tecnologie PowerDelivery.

Qui sotto le migliori offerte selezionate per voi. Vi ricordiamo che alcuni dispositivi sono disponibili nella variante bianca o nera.

Belkin Supporto da Viaggio per Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1, (Cavo di Ricarica Venduto Separatamente) In offerta a 11,99 – invece di 29,99

sconto 60% – fino al 30/11/20

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 13,99 – invece di 24,99

sconto 44% – fino al 30/11/20

Belkin BSV401VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 525 Joules con 4 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Belkin F2CU040btBLK Adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet, Compatibile con iPad Pro In offerta a 21,99 – invece di 34,99

sconto 37% – fino al 30/11/20

Belkin Splitter USB-C (Adattatore Audio + Ricarica) per Cuffie USB-C, Ricarica Rapida USB-C PD per Galaxy S20, S10, Note10, Pixel 4, iPad Pro e Altri In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Belkin Adattatore Audio da 3.5 mm + Ricarica USB-C RockStar (Adattatore Audio USB-C per Google Pixel 3/3XL, iPad Pro, Samsung Galaxy S20/S20+, S20 Ultra, Note 10/10+, S10/S10+ e Altri) In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Belkin BoostCharge Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W, Caricabatteria a Ricarica Rapida con Certificazione Qi per Dispositivi iPhone, Samsung, Google e Altri, con Presa di Ricarica, Nero In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Belkin Boostcharge Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W, Caricabatteria a Ricarica Rapida, Certificazione Qi, per Dispositivi iPhone, Samsung, Google e Altri, Bianco, WIA001VFWH In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 30 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, MacBook Air, iPad Pro, Pixel, Dispositivi Galaxy ecc) In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Belkin Boost Charge Batteria Esterna per il Gaming con Supporto 10K (Supporto per Smartphone con 2 Porte USB-C e Porta USB di Uscita, per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Altri), Nero In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Belkin WIZ002VFBK Doppio Caricabatteria Wireless, Doppio Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W per iPhone 11, 11 PRO, 11 PRO Max, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Pixel 4, 4XL, AirPods e Altro, Nero In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Belkin Boost Charge Tappetino Caricabatteria Wireless, da 15 W, Adattatore CA Incluso, Nero In offerta a 36,99 – invece di 44,99

sconto 18% – fino al 30/11/20

Belkin AVC003btBK Adattatore USB-C Multiporta, Adattatore Video USB-C Verso VGA, DVI, HDMI 4K e DisplayPort 4K, per Connettere il Laptop USB-C a Qualsiasi Display, Nero In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 68 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, iPad Pro, Pixel, MacBook Pro, Galaxy e Altri), bianco In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Belkin Supporto di Ricarica Wireless da 10 W + Altoparlante Bluetooth BoostCharge (Caricabatteria Wireless Rapido con Altoparlante per iPhone, Samsung e Google, Microfono Integrato, Nero) In offerta a 42,99 – invece di 59,99

sconto 28% – fino al 30/11/20

Belkin SoundForm Auricolari True Wireless (Cuffie Bluetooth per iPhone, Samsung, Google, Controllo Touch, Custodia di Ricarica, 24 Ore di Riproduzione, Isolamento Rumori, Resistenti a Sudore, Bianco) In offerta a 44,9 – invece di 69,99

sconto 36% – fino al 30/11/20

Belkin Batteria Esterna USB-C PD 20K (Caricabatteria Rapido con Porte USB-C e USB, Power Bank per MacBook, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, iPad e Altri), Nero In offerta a 49,99 – invece di 69,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch + iPhone (Base di Ricarica per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, e Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Nero In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

