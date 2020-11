Twitter Fleets, i messaggi effimeri creano qualche problema

Non è ancora trascorsa una settimana dal lancio ma Twitter ha ancora difficoltà con i suo Fleets, ossia post e messaggi che scompaiono entro massimo 24 ore: il social network ha confermato a TechCrunch che sta risolvendo un bug che permetteva di leggere questi messaggi anche oltre 24 ore dopo la pubblicazione.

La soluzione in lavorazione dal network garantisce che i Twitter Fleets scadano e soprattutto scompaiano dal social correttamente. Un portavoce di Twitter ha dichiarato che la correzione dovrebbe essere “implementata a breve”. I post temporanei continueranno a risiedere sui server di Twitter per un massimo di 30 giorni e potrebbero essere conservati più a lungo nel caso in cui violassero le regole del network.

I Twitter Fleets sono stati lanciati come rivali delle Storie su Instagram e Snapchat, ma negli ultimi giorni sono emersi problemi di vario tipo. Oltre a rallentamenti e arresti anomali, gli utenti hanno scoperto che i Twitter Fleets non rispettavano le impostazioni dei blocchi e aprivano la porta a eventuali molestie. Twitter ha dichiarato adesso di essere al lavoro per risolvere tutti questi problemi, anche se questo potrebbe creare dei ritardi per un rilascio completo al pubblico.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020