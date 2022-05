Settimana del bebè e del bambino su Amazon, sconti oltre il 70%

Amazon propone grandi offerte sui prodotti per bambini in occasione della Settimana del bebè e del bambino. Fino al 22 maggio durante i clienti con una Lista Nascita possono inoltre beneficiare di un ulteriore 15% di sconto sui marchi già scontati per bambini, mentre quelli che spendono almeno 200 euro possono risparmiare il 10% con il codice 10LISTA, e i membri Prime possono risparmiare il 15% con il codice 15LISTA.

La pagina promozionale raccoglie una serie infinita di prodotti per bebè e bambini da 0 a 7 anni, con sezioni specifiche che raccolgono seggiolini per auto, passeggini e prodotti prima infanzia; pannolini e prodotti per la cura, per l’igiene e di nutrizionistica; giocattoli e prodotti di elettronica e per la casa; abbigliamento e scarpe.

E’ possibile inoltre filtrare le varie offerte in modo da rintracciare ciò di cui si necessita. Dalla barra laterale, sotto la voce Dipartimenti, è possibile spuntare una o più caselle in modo da visualizzare soltanto i prodotti in offerta facenti parte delle categorie Abbigliamento, Alimentari e cura della casa, Altro, Arredamento, Audio e video portatile, Bellezza, Cancelleria e prodotti per ufficio, Casa e cucina, Commercio, Industria e Scienza, Cuffie, Cura della persona, Elettronica, Giardino e giardinaggio, Giochi e giocattoli, Illuminazione, Orologi, Prima infanzia, Scarpe e Borse, Sport e tempo libero, Valigeria.

In ottica regalo è anche possibile setacciare le offerte sfogliando soltanto quelle di prodotti che costano fino a 20€, da 20 a 50€, da 50 a 100€, da 100 a 200€, oppure oltre 200€; c’è anche il pannello per smistare gli articoli scontati del 10% o più, del 25%, del 50%, del 70% o più.

Inoltre come dicevamo se si prepara una Lista Nascita, durante questa settimana ai prodotti già scontati Amazon applica un ulteriore 15% per chi spende almeno 200 euro: a tal proposito vi invitiamo a consultare la nostra guida con le idee per chi intende prepararne una in modo da non farsi trovare per tempo alla nascita del primo figlio. Potete dare uno sguardo alle offerte di Amazon accedendo direttamente alla pagina promozionale raggiungibile qui.

Di seguito trovate una selezione dei migliori prodotti in sconto durante questa campagna:

Doudou et Compagnie DC3378 – Doudou coniglio, 25 cm, colore: Rosa In offerta a 21,01 € – invece di 28,90 €

sconto 27% – fino a 22 mag 2022

Doudou et Compagnie, Peluche Unicorno In offerta a 22,32 € – invece di 27,90 €

sconto 20% – fino a 22 mag 2022

Nuby 6568 Tappetino Attivita’ con massaggiagengive e suono – 4m+, Multicolore, 1 – confezione In offerta a 9,80 € – invece di 15,00 €

sconto 35% – fino a 29 mag 2022

roba Kids, Oveja’ con Suave Tapizado, Asiento Balancin para Niños Pequeños Agnellino e Dondolo, Colore Pecora, 69032 In offerta a 71,70 € – invece di 104,90 €

sconto 32% – fino a 29 mag 2022

Tiny Love Deluxe Gymini Palestrina Bambini, Palestrina Evolutiva Neonato, Tappeto Gioco con Archi Gioco e Sonagli Multifunzione, Collezione Into The Forest In offerta a 57,87 € – invece di 74,99 €

sconto 23% – fino a 27 mag 2022

Tiny Love Meadow Day Sunny Stroll Arco Giochi per Passeggino, Culla e Ovetto, con Aggancio Universale, Multicolore In offerta a 22,99 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino a 27 mag 2022

Tiny Love Super Mat Unicorno Rosa Tappeto Imbottito per Gattonamento, Tappeto Pieghevole per Bambini, 100×150 cm, Collezione Tiny Princess In offerta a 40,11 € – invece di 54,99 €

sconto 27% – fino a 27 mag 2022

Medela Set di Sacche per la Conservazione del Latte Materno da 180 ml, Confezione da 50 Sacchetti per Raccolta del Latte Materno senza BPA con Doppia Chiusura, Congelamento e Scongelamento Rapido In offerta a 11,39 € – invece di 16,90 €

sconto 33% – fino a 31 mag 2022

Babymoov A014204 Premium Care Babyphone Audio, Expert Care, 1400 m In offerta a 79,99 € – invece di 139,90 €

sconto 43% – fino a 22 mag 2022

Badabulle Baby Online Baby Monitor audio da 300 m con luce notturna In offerta a 19,99 € – invece di 32,50 €

sconto 38% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Angelcare Ac327 Video Monitor Per Neonati Con Sensore Di Movimento, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 279,00 €

sconto 39% – fino a 23 mag 2022

Inglesina Ally Pad, Dispositivo Anti-Abbandono, iOS/Android In offerta a 29,99 € – invece di 69,00 €

sconto 57% – fino a 30 mag 2022

Motorola VM65X Connect / MBP 950 Halo – Monitor video per neonati con montaggio su culla – 5″ Full HD 1080p Wi-Fi – Collegato a Motorola Nursery app – Supporto flessibile per telecamera magnetica In offerta a 206,99 € – invece di 299,99 €

sconto 31% – fino a 30 mag 2022

Babymoov A032002 Set per l’Igiene e Cura del Bambino, 9 Accessories, Blu (Aqua) In offerta a 21,49 € – invece di 37,90 €

sconto 43% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Soffietto Vaschetta Bagnetto Per Bimbo, Verde, 23 x 46 x 81 cm In offerta a 33,99 € – invece di 55,00 €

sconto 38% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Tuffetto Seggiolino da Bagno, Arancio Azzurro In offerta a 33,88 € – invece di 45,00 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

OKBABY Roady 39054440 Vasino e Riduttore WC per Bambini Pieghevole, Verde In offerta a 19,80 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a 29 mag 2022

Babymoov Cosydream Smokey, Supporto per il Sonno per Bambini, 0-3 Mesi In offerta a 36,49 € – invece di 52,90 €

sconto 31% – fino a 23 mag 2022

Bebe Confort Calidoo Culla Fianco Letto, Culle Co-sleeping Neonato, reclinabile in posizione antirigurgito e regolabile in altezza 7 posizioni, per bambini 0-9 mesi, colore warm grey In offerta a 86,40 € – invece di 109,99 €

sconto 21% – fino a 27 mag 2022

CAM Il Mondo del Bambino – art.926 – Kit Tessile per Cullami – GRIGIO CHAMBRAY In offerta a 41,80 € – invece di 53,00 €

sconto 21% – fino a 29 mag 2022

Foppapedretti Dolcecuore Completo Piumone con Paracolpi, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 219,00 €

sconto 54% – fino a 23 mag 2022

Tommee Tippee Grofriend – Peluche ricaricabile per il sonno del bambino, peluche musicale, suoni rilassanti e rumore bianco, tecnologia CrySensor e luce notturna, Ollie il gufo In offerta a 30,19 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 30 mag 2022

Bebe Confort EvolveFix Seggiolino auto 0-36 kg isofix girevole a 360°, Gruppo 0/1/2/3 dalla nascita a 12 anni, Reclinabile ed Evolutivo, Grigio (Night Grey) In offerta a 196,78 € – invece di 279,99 €

sconto 30% – fino a 27 mag 2022

Brevi 534-259 Tazio TT con Top Tether, Seggiolino Auto, Gruppo 1/2/3 (9 – 36 Kg), Nero, Collezione 2021 In offerta a 154,50 € – invece di 219,00 €

sconto 29% – fino a 29 mag 2022

CYBEX Base ISOFIX, Base M, Per Aton M, Aton M i-Size, Sirona M2 i-Size, Nero In offerta a 143,99 € – invece di 199,95 €

sconto 28% – fino a 30 mag 2022

CYBEX Cintura di fissaggio per seggiolini CYBEX Pallas e Solution, Nero In offerta a 12,40 € – invece di 24,95 €

sconto 50% – fino a 29 mag 2022

Cybex Gold Pallas S Fix Seggiolino Auto 2 in 1 con e senza ISOFIX, Bambini Gruppo 1/2/3/9-36 kg, dai 9 Mesi ai 12 Anni, Blu (Navy Blue) In offerta a 229,99 € – invece di 329,95 €

sconto 30% – fino a 30 mag 2022

CYBEX Gold Seggiolino Solution S2 i-Fix, Per auto con e senza ISOFIX, 100 – 150 cm, Da circa 3 a 12 anni (15 – 50 kg), Grigio (Granite Black) In offerta a 152,99 € – invece di 199,95 €

sconto 23% – fino a 30 mag 2022

Cybex Gold Solution S-Fix, Seggiolino per Bambini, adatto per Auto con e senza Isofix, Gruppo 2/3 (15-36 Kg), da 3 fino a 12 Anni, Grigio (Soho Grey) In offerta a 159,99 € – invece di 219,95 €

sconto 27% – fino a 30 mag 2022

CYBEX Seggiolino Per Auto Con E Senza Isofix, Da Circa Nove Mesi A Circa 12 Anni, Nero, 43.5 x 47 x 71.5 Cm In offerta a 193,99 € – invece di 309,95 €

sconto 37% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver 2-in-1 Pallas-Fix – Seggiolino auto, Per auto con e senza ISOFIX, Gruppo 1/2/3 (9-36 kg), da circa 9 mesi a circa 12 anni, Rosso (Rumba Red) In offerta a 189,99 € – invece di 309,95 €

sconto 39% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver Pallas 2 Seggiolino Auto, 9 Mesi-12 Anni, Rosso (Rumba Red) In offerta a 209,99 € – invece di 349,95 €

sconto 40% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver Seggiolino Auto per Bambini Solution X2-Fix, per Auto Con e Senza Isofix, poggiatesta reclinabile, Gruppo 2/3/15-36 kg, dai 3 fino ai 12 Anni ca., Grey Rabbit In offerta a 139,99 € – invece di 219,95 €

sconto 36% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver Seggiolino Auto Per Bambini, Per Auto Con E Senza Isofix, Nero, 52.5 x 39 x 63 cm In offerta a 134,99 € – invece di 179,95 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver Solution X-Fix, Nero, 65.5 x 49 x 58 cm In offerta a 119,19 € – invece di 189,95 €

sconto 37% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver, Seggiolino Auto Solution X-Fix, Gruppo 2/3 (3 – 12 anni) 15-36 kg, con ISOFIX, Gray Rabbit In offerta a 115,99 € – invece di 189,95 €

sconto 39% – fino a 30 mag 2022

Cybex Silver, Seggiolino Auto Solution X2-Fix, Gruppo 2/3, 15-36 kg, con Isofix, Blu (Blue Moon) In offerta a 139,99 € – invece di 219,95 €

sconto 36% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Babyroad Seggiolino Auto, da 9 a 36 kg, Nero In offerta a 57,99 € – invece di 79,00 €

sconto 27% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Dinamyk 9-36 Seggiolino Auto, Gruppo 1/2/3 (9-36 Kg) per Bambini da 9 Mesi a 12 Anni Circa, senza Dispositivo Antiabbandono, Grigio Ice In offerta a 107,99 € – invece di 189,00 €

sconto 43% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Isodinamyk Seggiolino Auto ISOFIX Gruppo 1/2/3 (9-36kg), per Bambini da 9 Mesi Fino a 12 Anni, Grigio In offerta a 139,99 € – invece di 259,00 €

sconto 46% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Isodinamyk Seggiolino Auto ISOFIX Gruppo 1/2/3 (9-36kg), per Bambini da 9 Mesi Fino a 12 Anni, Rosso (Cherry) In offerta a 144,99 € – invece di 259,00 €

sconto 44% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Mydrive Seggiolino Auto, 0-18 Kg, Blu (Sky) In offerta a 79,49 € – invece di 125,00 €

sconto 36% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Seggiolino Auto Tourist Gruppo 1,2,3 (9-36 Kg) per bambini da 9 Mesi a 12 Anni circa, Grey, Collezione 2021 In offerta a 141,70 € – invece di 239,00 €

sconto 41% – fino a 30 mag 2022

GO!EVOLUTION CARBON * In offerta a 55,69 € – invece di 89,00 €

sconto 37% – fino a 23 mag 2022

Inglesina Caboto Seggiolino Auto, Gruppo 1.2.3, dai 9-36 kg, Isofix, Black In offerta a 193,99 € – invece di 249,00 €

sconto 22% – fino a 30 mag 2022

Maxi-Cosi Beryl Seggiolino Auto Isofix 0-25 Kg, Reclinabile 5 Posizioni, con Riduttore per Neonati, per Bambini dalla Nascita Fino a 7 Anni, Nero In offerta a 298,90 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Cabriofix Seggiolino Auto Neonati Fino ai 13kg, 0-12 Mesi, Ovetto Gruppo 0+, Protezione Laterale, Capottina Protezione Inclusa, Leggero con Maniglione Ergonomico, Grigio (Essential Graphite) In offerta a 106,48 € – invece di 179,00 €

sconto 41% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi FamilyFix2 Base Isofix Seggiolino Auto Compatibile con Pebble Plus, Tinca e Pearl Smart, Omologata ECE R129 I-Size, per un Uso dalla Nascita a 4 Anni, Nero In offerta a 141,58 € – invece di 199,00 €

sconto 29% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Kore Seggiolino Auto Isofix 15-36 kg, Gruppo 2/3 per Bambini 3.5-12 Anni/100-150cm, ECE R129 I-Size, Protezione Laterale SPS Plus, Nero (Authentic Black) In offerta a 139,24 € – invece di 209,99 €

sconto 34% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Titan i-Size Seggiolino Auto 15 36 kg Isofix reclinabile in 5 posizioni, R129 i-Size, Seggiolino Gruppo 123, per bambini 76-150 cm, 15 mesi ? 12 anni, colore Nero In offerta a 196,79 € – invece di 289,99 €

sconto 32% – fino a 27 mag 2022

Peg Perego Igloo Rivestimento Sfoderabile Primo Viaggio In offerta a 50,20 € – invece di 73,50 €

sconto 32% – fino a 29 mag 2022

Peg Perego Seggiolino Auto Viaggio 1 Duo-Fix K, Gruppo 1 (9 a 18kg), per Bambini da 1 a 4 Anni, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 229,00 €

sconto 30% – fino a 30 mag 2022

Peg Perego Viaggio 2-3 Surefix Seggiolino Auto, Gruppo 2-3 (15-36 kg), Forest In offerta a 119,99 € – invece di 165,00 €

sconto 27% – fino a 30 mag 2022

Seggiolino auto CYBEX Silver 2-in-1 Pallas, gruppo 1/2/3 (9-36 kg), da circa 9 mesi a circa 12 anni, senza ISOFIX, Pure Black In offerta a 179,99 € – invece di 269,95 €

sconto 33% – fino a 30 mag 2022

Bello it Borsa Fasciatoio Capiente per Neonato, Borsa per Cambio Pannolini Multifunzionale con Fasciatoio Portatile e Tasche Termiche,Grigio In offerta a 30,59 € – invece di 38,59 €

sconto 21% – fino a 22 mag 2022

Foppapedretti Dolcecuore Materassino per Fasciatoio, 9x50x72 Cm, Multicolore In offerta a 33,86 € – invece di 49,00 €

sconto 31% – fino a 30 mag 2022

Medela Harmony Tiralatte Manuale, Design Svizzero Compatto e Portatile, con Coppe PersonalFit Flex e Tecnologia Medela 2-Phase Expression In offerta a 24,20 € – invece di 39,99 €

sconto 39% – fino a 31 mag 2022

Tommee Tippee Mangiapannolini Twist And Click, Il Sistema Ecologico, Contiene 1 Ricarica Con Pellicola Greenfilm, Azzurro In offerta a 19,45 € – invece di 29,99 €

sconto 35% – fino a 30 mag 2022

Tommee Tippee Starter set Mangiapannolini Avanzato Twist and Click, Sistema Più Ecologico con 12 Ricariche con Pellicola GREENFILM, Bianco In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 30 mag 2022

BÉABA – Babycook Duo, Cuocipappa Omogeneizzatore, Cottura a Vapore Rapida in 15 Minuti, Capacità XXL 2200 ml, Robot per Pappe 4 in 1, Neonato e Bambino, Nero In offerta a 119,00 € – invece di 200,00 €

sconto 41% – fino a 22 mag 2022

BÉABA – Set di 3 Vasetti in Vetro di Conservazione delle Pappe, per Neonato e Bambini, Scala Graduata per la Misurazione, Termoresistente, 6 x 250 ml, Blu Nero/Nebbia leggera In offerta a 29,90 € – invece di 60,00 €

sconto 50% – fino a 22 mag 2022

Chicco Kit Mamma Mini, Contiene Assorbenti Post Parto, Slip Monouso, Dischetti Assorbilatte Antibatterici – 650 g In offerta a 24,99 € – invece di 33,47 €

sconto 25% – fino a 24 mag 2022

Chicco Physioforma Ciuccio in Silicone 16-36 Mesi, Gommotto Morbido e Delicato, Supporta la Respirazione Fisiologica e Favorisce il Corretto Sviluppo della Bocca, Rosa e Fuxia, 4 Pezzi In offerta a 17,16 € – invece di 23,50 €

sconto 27% – fino a 23 mag 2022

Chicco Pocket Snack Rialzo Sedia per Bambini 6 Mesi – 3 Anni (15 kg), Seggiolino Pappa Alzasedia da Tavolo Portatile e Regolabile, con Chiusura Compatta e Vassoio Rimovibile – Safron, Giallo In offerta a 25,99 € – invece di 45,00 €

sconto 42% – fino a 23 mag 2022

Chicco Polly Progres5 Seggiolone Pappa Regolabile per Bambini 0 Mesi – 3 Anni (15 kg), Trasformabile in Rialzo Sedia Bambini, Reclinabile a Sdraietta, con 4 Ruote e Chiusura Compatta – Cherry In offerta a 149,99 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 23 mag 2022

Chicco Portapappa Termico Neonato, Thermos Pappa Compatto in Acciaio Inox per Bebè e Bambini, Contenitore Termico per Alimenti Caldi, Mantiene la Temperatura Fino a 6 Ore, 350 ml – 6+ Mesi, Rosa In offerta a 14,29 € – invece di 19,90 €

sconto 28% – fino a 24 mag 2022

Chicco Scalda Pappa e Scaldabiberon per Neonato 2in1, Funzione Timer e Scongelamento, Funzione Sterilizzazione, anche per Vasetti e Latte Materno, Multifunzione, Bianco In offerta a 35,99 € – invece di 59,90 €

sconto 40% – fino a 23 mag 2022

Chicco Stay Warm – Pappe e biberon in acciaio inox con 2 contenitori, thermos per alimenti e bevande, mantiene la temperatura fino a 5 ore, thermos senza bisfenolo A, da 0 a 0 mesi In offerta a 21,99 € – invece di 34,90 €

sconto 37% – fino a 24 mag 2022

Foppapedretti Il Sediolone Imbottito per Seggiolone, 1 Unità, Multicolore (Pois) In offerta a 27,99 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Il Sediolone Seggiolone, 1 Unità, Beige (Naturale) In offerta a 167,99 € – invece di 299,00 €

sconto 44% – fino a 23 mag 2022

Laessig Swaddle 1312001741 Panni di Garza, Little Water Swan In offerta a 18,30 € – invece di 26,95 €

sconto 32% – fino a 29 mag 2022

Lapin Bonbon 1240 – Peluche, Grigio In offerta a 14,39 € – invece di 24,90 €

sconto 42% – fino a 22 mag 2022

Medela Swing Flex Tiralatte Elettrico Singolo, Design Compatto e Portatile, con Coppe PersonalFit Flex e Tecnologia Medela 2-Phase Expression In offerta a 84,99 € – invece di 179,00 €

sconto 53% – fino a 31 mag 2022

Medela Swing Maxi Flex Tiralatte Elettrico Doppio, Più Latte in Meno Tempo, con Coppe PersonalFit Flex e Tecnologia 2-Phase Expression In offerta a 127,99 € – invece di 249,00 €

sconto 49% – fino a 31 mag 2022

NUK 10225003 Ciuccio Space e Space Night, 18-36 mesi, Succhietti che si illuminano al buio con extra ventilazione, Silicone senza BPA, Blu, 4 pezzi In offerta a 16,49 € – invece di 21,99 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

NUK 10225017 Mini Magic Cup Bicchiere salvagoccia | Bordo 360° anti-rovesciamento | 6+ mesi | Impugnatura facile | Privo di BPA | 160 ml | bambino | 2 pezzi In offerta a 17,99 € – invece di 23,99 €

sconto 25% – fino a 23 mag 2022

NUK 10225271, First Choice+ Set di biberon per la notte, 6-18 mesi, Si illuminano al buio, Controllo della temperatura, Sistema anti-colica, 300 ml, Senza BPA, Tettarella in silicone, Koala, 3 pezzi In offerta a 23,49 € – invece di 34,99 €

sconto 33% – fino a 30 mag 2022

NUK Disney Mickey Set pappa | 6+ mesi | Include piattino, forchettina, cucchiaino e tazza | Disney Mickey Mouse | 4 pezzi In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a 30 mag 2022

NUK First Choice+ Biberon Starter Set | 0-6 Mesi | 4 Bottiglie Con Controllo Della Temperatura E Scatola Porta-biberon | Valvola Anti-coliche | Senza Bpa | 5 Pezzi, color Disney Topolino In offerta a 25,99 € – invece di 44,99 €

sconto 42% – fino a 30 mag 2022

NUK First Choice+ Biberon Starter Set | 0-6 Mesi | 4 Bottiglie Con Controllo Della Temperatura E Scatola Porta-biberon | Valvola Anti-coliche | Senza Bpa | 5 Pezzi, color Disney Topolino In offerta a 23,49 € – invece di 44,99 €

sconto 48% – fino a 23 mag 2022

NUK Perfect Start First Choice+ set biberon | 0-6 mesi | 4 bottiglie con controllo della temperatura, succhietto, spazzola per biberon | Senza BPA | safari | 10 Unità (Confezione da 1) In offerta a 26,29 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino a 30 mag 2022

Peg Perego Alzasedia Rialto, Fragola In offerta a 52,89 € – invece di 67,00 €

sconto 21% – fino a 30 mag 2022

Peg Perego Siesta Follow Me Seggiolone Multifunzione, da 0 Mesi fino a 15kg, Grigio (Ambiance Grey) In offerta a 175,99 € – invece di 279,00 €

sconto 37% – fino a 30 mag 2022

Peg Perego Tatamia Follow Me Seggiolone, da 0 a 36 mesi , Beige (Paloma) In offerta a 224,99 € – invece di 299,00 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

PHILIPS Avent Scf358/00 Scaldabiberon Per Un Riscaldamento Rapido E Uniforme Di Latte E Alimenti Per Bambini, Bianco In offerta a 36,99 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino a 30 mag 2022

Philips Avent SCF883/01 EasyPappa Plus 4 in 1 Cuocipappa Multifunzione, Cuoci a Vapore, Frulla, Scongela e Riscalda in un Recipiente, 1 litro, Bianco/Grigio In offerta a 115,99 € – invece di 199,90 €

sconto 42% – fino a 30 mag 2022

Suavinex DUCCIO – Sterilizzatore portatile per succhietti a luce UV, con USB o con batterie, Sterilizza in 3 minuti, Uccide il 99% dei germi, Azzurro In offerta a 16,99 € – invece di 25,90 €

sconto 34% – fino a 30 mag 2022

Suavinex Little Star Pack IDEA REGALO 5 PEZZI – 2 Biberon 270 ml, 2 Biberon 150 ml e 1 Succhietto 2-4 Mesi, Bianco In offerta a 19,59 € – invece di 29,90 €

sconto 34% – fino a 30 mag 2022

Suavinex Wecolme Baby Set per Neonati, Collezione Hygge Colore Ghiaccio In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

Tommee Tippee Sistema Di Preparazione Del Biberon, Nero, 21.6 x 30.6 x 33 cm In offerta a 93,50 € – invece di 149,99 €

sconto 38% – fino a 30 mag 2022

Chicco Good Night Lettino Neonati da Viaggio per Bebè e Bambini dalla Nascita fino a 15 kg, Pieghevole e Compatto, Culla da Campeggio con Finestre in Rete e Borsa da Viaggio, Blu In offerta a 44,69 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Birbante Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco In offerta a 202,91 € – invece di 329,00 €

sconto 38% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Birbante Lettino con Sponda a Scomparsa, Bianco In offerta a 259,99 € – invece di 419,00 €

sconto 38% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Climatic Materasso 124 x 63 x 12 cm, Bianco In offerta a 56,99 € – invece di 125,00 €

sconto 54% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Climatic Materasso 124 x 63 x 12 cm, Bianco In offerta a 53,99 € – invece di 125,00 €

sconto 57% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Golosone Lettino con Sponda Regolabile, Bianco In offerta a 263,10 € – invece di 359,00 €

sconto 27% – fino a 29 mag 2022

Foppapedretti Lucy Lettino Con Sponda Regolabile, Bianco, 131 x 71 x 103 cm In offerta a 163,99 € – invece di 309,00 €

sconto 47% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Soft, Materasso per Lettino, Rivestimento in Cotone 100 % Sfoderabile e Lavabile e Imbottitura in Poliuretano, 124 x 63 x 12 cm, Bianco In offerta a 50,49 € – invece di 85,00 €

sconto 41% – fino a 30 mag 2022

Foppapedretti Tenerorso Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco In offerta a 222,99 € – invece di 359,00 €

sconto 38% – fino a 23 mag 2022

Foppapedretti Tenerorso Lettino con Sponda Regolabile, Bianco In offerta a 258,99 € – invece di 449,00 €

sconto 42% – fino a 23 mag 2022

Maxi-Cosi Iris Culla e Lettino da Campeggio 2 in 1, con Materasso Regolabile su Due Altezze, Lettino da Viaggio Pieghevole e Compatto per Bambini 0 Mesi-3 Anni, con Borsa Trasporto, Essential Graphite In offerta a 129,33 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a 27 mag 2022

Roba 450101D190 Set di 3 Ganci a Muro Little Stars In offerta a 23,60 € – invece di 36,60 €

sconto 36% – fino a 29 mag 2022

roba Set di mobili per bambini, composto da 2 sedie per bambini e 1 tavolo, in legno laccato bianco In offerta a 60,30 € – invece di 94,40 €

sconto 36% – fino a 29 mag 2022

Chicco Hoopla Sdraietta Neonati , Grigio (Titanium), 0 Mesi a 18 kg In offerta a 64,59 € – invece di 99,00 €

sconto 35% – fino a 24 mag 2022

Chicco Marsupio Neonati Ergonomico Myamaki Fit, Burgundy Powder In offerta a 72,99 € – invece di 99,00 €

sconto 26% – fino a 23 mag 2022

Inglesina Lounge, Sdraietta Musicale, Butter In offerta a 76,19 € – invece di 119,00 €

sconto 36% – fino a 30 mag 2022

Inglesina Wave, Altalena per neonati, Butter In offerta a 104,99 € – invece di 159,00 €

sconto 34% – fino a 30 mag 2022

Maxi-Cosi Kori Sdraietta Neonati Ergonomica in Tessuto, Sdraietta a Dondolo con Movimento Naturale, Reclinabile e Pieghevole, 0-9 kg, Essential graphite In offerta a 74,12 € – invece di 99,99 €

sconto 26% – fino a 27 mag 2022

POLLEN L’ABEILLE BIO – Panno da museo In offerta a 18,59 € – invece di 32,90 €

sconto 43% – fino a 22 mag 2022

POLLEN L’ABEILLE BIO – Sonaglio in legno In offerta a 14,46 € – invece di 22,90 €

sconto 37% – fino a 22 mag 2022

Panda Musica, 3 luci, rumore naturale, volume on/off. In offerta a 28,72 € – invece di 35,90 €

sconto 20% – fino a 22 mag 2022

Badabulle Tenda anti-UV In offerta a 26,99 € – invece di 38,90 €

sconto 31% – fino a 23 mag 2022

Chicco Cheerio Passeggino Leggero e Compatto da 0 mesi a 15kg (portata max 18kg), Passeggino Pieghevole, Posizione Nanna, Chiusura Automatica in 1 Gesto, Capotte Parasole e Parapioggia, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a 23 mag 2022

Chicco Passeggino Trio LOVE Up 3in1 con Sistema Modulare da 0 a 36 Mesi/15kg (portata 18kg), Carrozzina, Navicella Neonato con Copertina e Seggiolino Auto, Passeggino Leggero, Chiusura Compatta, Nero In offerta a 374,99 € – invece di 499,00 €

sconto 25% – fino a 23 mag 2022

Chicco Seggiolino Auto Reclinabile Con Protezione Laterale E Cuscino Riduttore, Nero, 58 x 53 x 63 cm In offerta a 189,99 € – invece di 259,00 €

sconto 27% – fino a 23 mag 2022

GB GOLD Qbit+ All City Passeggino, Velvet Black In offerta a 199,99 € – invece di 319,95 €

sconto 37% – fino a 30 mag 2022

GB GOLD Qbit+ All City Passeggino, Velvet Black In offerta a 189,99 € – invece di 319,95 €

sconto 41% – fino a 30 mag 2022

Inglesina A099Lg870 Borsa Porta Passeggino In offerta a 29,99 € – invece di 40,00 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

Inglesina Front Marsupio Porta Bebè, Marina, 38.92 x 25.12 x 1802 cm In offerta a 54,99 € – invece di 70,00 €

sconto 21% – fino a 30 mag 2022

Inglesina My Baby Bag Borsa Fasciatoio, Collezione 2021, Blu In offerta a 46,99 € – invece di 69,00 €

sconto 32% – fino a 30 mag 2022

Inglesina Sketch Passeggino Leggero, Fino A 17 Kg, Grigio, 82 x 49 x 104 cm In offerta a 134,99 € – invece di 179,00 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

Inglesina Supporto per Culla, Ardesia In offerta a 54,99 € – invece di 89,00 €

sconto 38% – fino a 30 mag 2022

Maxi-Cosi Gia Passeggino Leggero e Compatto, Pieghevole e Richiudibile con una sola Mano, Reclinabile fino alla Posizione Nanna, Maneggevole, da 0 mesi fino a 22 kg (4 anni), colore Nero In offerta a 194,65 € – invece di 279,99 €

sconto 30% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Jaya Passeggino da Viaggio Leggero e Compatto, Richiudibile con Una Mano, Reclinabile 3 Posizioni, Ampio Cestello e Borsa Trasporto, Portata 22 kg, 0-4 Anni, Colore Essential Grey In offerta a 197,99 € – invece di 269,99 €

sconto 27% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Lara 2 Passeggino da Viaggio Leggero e Compatto, Reclinabile e Pieghevole con Chiusura Automatica, Omologato Fino ai 22 Kg dalla Nascita Fino a 4 Anni, Colore Essential Black In offerta a 153,75 € – invece di 199,99 €

sconto 23% – fino a 27 mag 2022

Maxi-Cosi Lila CP Passeggino Reversibile Fronte Strada/Fronte Mamma, Reclinabile e Richiudibile con Una Mano, Materassino Termoregolante e Zanzariera, Portata 22 kg, 6 Mesi- 4 Anni, Essential Graphite In offerta a 373,32 € – invece di 549,00 €

sconto 32% – fino a 27 mag 2022

Peg Perego Booklet 50 Passeggino, City Grey In offerta a 259,99 € – invece di 369,00 €

sconto 30% – fino a 30 mag 2022

Peg Perego, Passeggino Leggero Pliko Mini 5.7kg da 0 Mesi a 22kg, Pieghevole Chiusura ad Ombrello, Passeggino da Viaggio Maneggevole, Solido e Compatto, Telaio in Alluminio, Reclinabile, Neon In offerta a 139,99 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino a 30 mag 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).