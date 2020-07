Bebè in arrivo? Ecco i migliori regali per la lista nascita hi-tech su Amazon Prime

Non solo passeggini, copertine e tutine: con l’arrivo di un bebè casa e cameretta devono diventare smart. La lista nascita hi-tech su Amazon Prime è una soluzione interessante per tutti i genitori che vogliono farsi trovare pronti a tutto al ritorno dall’ospedale, dopo la nascita del proprio bambino.

Amazon offre per i suoi utenti, tra i tanti servizi, anche quello della Lista nascita. Una lista “speciale” alla quale possono accedere – se l’utente lo desidera – anche amici, parenti e colleghi, e attraverso la quale potranno inviare direttamente dei regali a casa dei neo genitori. La lista può essere condivisa via mail o sui social dall’utente e spesso è associata a offerte e sconti speciali di Amazon, come lo sconto – disponibile ora – del 15 per cento su tutto ciò che si inserisce nella lista a fronte di un minimo di spesa di 800 euro.

Si possono aggiungere alla lista tutti i prodotti che tradizionalmente sono associati all’arrivo di un bebè – dal lettino al fasciato, dai pannolini ai sonaglietti – ma è interessante capire quali prodotti hi-tech possono essere utili alla coppia che si sta preparando ad allargare la famiglia. Matynet ne ha selezionati alcuni, proponendo una lista hi-tech per bebè in arrivo.

Prodotti per la sicurezza in auto e a casa

Il seggiolino auto intelligente

Obbligatorio fino ai 4 anni, il seggiolino antiabbandono è il prodotto cui bisogna pensare quando arriva un bambino. Di solito abbinato a passeggini e trio, ma acquistabile anche separatamente, perchè in famiglia risulterà essenziale anche averne più di uno.

Tra i più desiderati dalle neomamme, i seggiolini Cybex con SensorSafe, il sensore antiabbandono integrato. Si tratta di seggiolini auto per bambini dalla nascita fino a circa 105 cm (indicativamente fino ai 4 anni), che dispongono di una clip nella zona delle cinture, che trasmette un messaggio di allarme tramite un’app per smartphone in situazioni di pericolo. Oltre a questo, i genitori con il seggiolino Cybex possono contare su una grande sicurezza, protezione dagli impatti laterali integrata, facile installazione e compatibilità con le basi isofix di Cybex.

I seggiolini Cybex con SensorSafe si possono acquistare su Amazon a partire da 259,95 euro.

Il dispositivo antiabbandono per seggiolini

Tippy Pad è un dispositivo antiabbandono da posizionare sul seggiolino auto dei bambini, perfetto per chi ha già un seggiolino auto o per chi desidera poter posizionare il dispositivo su seggiolini diversi, magari sulla seconda auto in famiglia o sulla macchina dei nonni.

Si tratta di un cuscinetto Bluetooth che rileva la presenza del bambino e la segnala ai genitori tramite delle notifiche. Tippy Pad, dopo essere stato abbinato all’applicazione sullo smartphone del genitore, deve essere posizionato sopra al seggiolino in auto. Tramite i sensori di peso rileva la presenza del bambino e la comunica tramite l’applicazione. Il genitore che si allontana dall’auto lasciando all’interno il bambino seduto sarà avvertito tramite notifiche, allarmi sonori e sms. Una recensione completa del dispositivo si può trovare in questa pagina di Macitynet.

Il prezzo di Tippy Pad è di 59,90 euro, ma spesso si può trovare in offerta su Amazon.

Si può abbinare anche all’accessorio portachiavi, che rende il cuscinetto antiabbandono indipendente dal telefono.

Tippy Pad si può acquistare a partire da questa pagina su Amazon.

Tippy Fi – accessorio portachiavi si può acquistare invece da questa pagina su Amazon.

Il baby monitor

Controllare il bambino ovunque ci si trovi, anche a un piano diverso della casa. Con un baby monitor si può. Se ne trovano disponibili di tutti i prezzi, con caratteristiche differenti, solo audio (anche se sempre più rari) o con la videocamera. Tra questi, uno dei più acquistati su Amazon è il baby monitor con video digitale di Motorola, che garantisce un collegamento sicuro e privato, portata fino a 300 metri e in spazi aperti, sensore di temperatura per la stanza del bambino, microfono e altoparlante. Di facile installazione e utilizzo, offre anche la visione notturna. Si può acquistare su Amazon a partire da 166,71 euro da questa pagina.

La telecamera Baby integrata con la domotica

Se avete già un sistema Alexa, Assistente Google o Homekit c’è una telecamera per bimbi che si integra perfettamente con gli schermi, i cellulari, i tablet ed Apple Watch e vi permette di monitorare non solo lo stato del sonno e gli eventuali rumori della stanza del bambino ma pure le condizioni di umidità e temperatura dell’ambiente in modo da assicurarvi che sia sempre nelle condizioni ottimali.



Arlo Baby, che potete inoltre “vestire” con diversi kit da coniglietto, gatto o cagnolino vi permette anche di lanciare a distanza una ninna nanna o una musica a vostra scelta (anche con un registrazione delle vostra voce) per tranquilizzzare il bimbo o di accendere una piccola luce ambientale per rendere l’ambiente più tranquillo. Tutto questo si può fare tramite il Wi-Fi di casa oppure a distanza per i genitori apprensivi che vogliono un ulteriore controllo oltre a quello della baby sitter o della nonna rimasta a presidiare l’abitazione con il bimbo a letto.

Le batterie ricaricabili e il sistema articolato di posizionamento offrono una versatilità di collocazione che permette l’installazione in qualsiasi punto della stanza.

Costa circa 219 € su Amazon a meno di eventuali offerte.

Il sistema di videosorveglianza

Un sistema di videosorveglianza, per controllare una stanza in particolare o più stanze, l’ingresso o il terrazzo. Quando arriva un bambino si può sentire il bisogno di avere a disposizione una o più videocamere di sicurezza, audio e video. Il kit di ARLO offre un sistema di videosorveglianza wi-fi, con telecamera di sicurezza, audio a due vie, videocamera HD, visione notturna funzionante sia all’interno che all’esterno, compatibile con Alexa e Google Wi-Fi. Impermeabile e con sensore di movimento, il sistema di videosorveglianza archivia su Cloud ciò che riprende per 7 giorni consecutivi.

Il kit base con una telecamera di sicurezza costa 239 euro, ma sono disponibili anche le versioni con più telecamere. Si può acquistare su Amazon a partire da questa pagina.

La luce notturna

Una luce notturna, per illuminare in sicurezza la cameretta di notte. Tra le tante luci notturne a disposizione, se la necessità è quella di lasciare a portata del bambino una luce sicura, interessante è la lampada Philips Disney SoftPal, ideata appositamente per i piccoli. Resistente e a prova di caduta, funziona a batteria e per accenderla basta inclinarla leggermente. La luce che emette è bianca e calda, soffusa, ideale per leggere la storia della buonanotte. Disponibile nei personaggi di Dory, Elsa, Olaf e Sofia, la luce notturna per bambini Philips si può acquistare su Amazon da questa pagina a partire da 11,24 euro.

Prodotti per la prima infanzia

Lo scaldabiberon

Lo scaldabiberon digitale a infrarossi è l’oggetto necessario per chi desidera scaldare in pochi minuti il latte nei biberon o i vasetti di pappe o omogeneizzati. Quello della Chicco, Digitale ad infrarossi, è tra i più richiesti dalle mamme perchè facile da utilizzare e molto pratico. Ha a disposizione diversi programmi, scongela in modo sicuro ed è dotato di un timer.

Costa 55 euro, ma su Amazon spesso è in offerta scontato anche al 35 per cento. In questo momento costa 35,99 euro e si trova a partire da questa pagina di Amazon.

Il tiralatte smart

Il tiralatte elettrico, per le mamme che ne hanno bisogno durante l’allattamento al seno, è un aiuto irrinunciabile e, rispetto a quello manuale, è molto più pratico e veloce da utilizzare. Quello di Medela offre la flessibilità di poter estrarre il latte in ogni momento e la possibilità di beneficiale di alcune funzioni smart interessanti, come il monitoraggio ottimizzato e personalizzato dell’estrazione attraverso l’app di Medela. Su Amazon si può trovare il kit del tiralatte elettrico doppio, singolo o doppio con Bluetooth e ricarica USB, il più apprezzato da chi cerca una soluzione hi-tech.

Costa circa 300 euro e si può acquistare a partire da questa pagina di Amazon.

Lo sterilizzatore per biberon

Uno strumento in grado di sterilizzare in modo pratico ed efficace. Un po’ ingombrante sul piano della cucina, ma sicuramente facile da ritirare in un armadietto fino a quando se ne avrà di nuovo bisogno. Il più venduto su Amazon è Chicco Steril Natural Sterilizzatore di biberon. Sterilizza a vapore naturale senza bisogno di aggiungere additivi chimici.

Nel kit 3 in uno sono disponibili, oltre allo sterilizzatore che può contenere fino a 6 biberon, anche quello compatto (per tettarelle, succhietti e altri piccoli oggetti) e quello per il microonde, per sterilizzare in soli 3 minuti a 1200 W. Si trova su Amazon a partire da qui al prezzo scontato di circa 42 euro.

Lo sterilizzatore portatile a raggi UV

Il ciuccio del bambino non si sterilizza mai troppo spesso. E per chi non crede che sciacquarlo sotto l’acqua sia abbastanza, un aiuto arriva dai dispositivi portatili per la sterilizzazione con raggi UV. Come Duccio, di Suavinex. Sterilizza il ciuccio in 3 minuti e lo mantiene sterile per 24 ore. Funziona con cavetto USB o con tre pile AAA per l’uso fuori casa.

Si può trovare su Amazon a partire da 19,99 euro.

La sdraietta che culla da sola il bebè

Una sdraietta connessa bluetooth, che culla il neonato e fa da altalena, con cinque velocità e movimenti diversi. La sdraietta smart è di 4Moms e si chiama Mamaroo e da qualche anno rappresenta un oggetto del desiderio per tante mamme e tanti papà. La seduta è reclinabile in più posizioni ed è omologata dalla nascita fino a quando il bambino pesa circa 9 chili o fino a quando inizia a stare seduto da solo.

Il prezzo di listino di Mamaroo è 319 euro, ma si può trovare scontata su Amazon a 299 euro a partire da questa pagina.

Prodotti per la salute del neonato

La vaschetta da bagno hi-tech

Oltre alle vaschette tradizionali, da qualche anno sono disponibili sul mercato delle vaschette hi-tech. Quella di Babymoov, Acquascale, ne è un esempio. Si tratta di una vaschetta che funge anche da bilancia per pesare il bambino e con un termometro da bagno incluso, che misura la temperatura dell’acqua continuamente. Adatta per neonati nei primi sei mesi di vita, si può acquistare a circa 94 euro a partire da questa pagina di Amazon.

La bilancia bluetooth

Per seguire la crescita del bambino da casa, può essere utile la bilancia digitale. Interessante è la bilancia bluetooth di Chicco, che misura peso e altezza del bambino. Si può utilizzare fin dai primi giorni e ha una portata che arriva fino ai 25 chili e agli 80 cm. Accurata nella rilevazione anche di piccole variazioni di peso, permette una facile visualizzazione grazie al display LCD retroilluminato e al sistema che stabilizza la pesata del bambino anche quando si muove. Grazie all’app Chicco Baby Universe si può connettere la bilancia al Bluetooth dal cellulare.

Costa circa 59 euro e si può acquistare a partire da questa pagina.

Il termometro a infrarossi

Termometro tradizionale, frontale, auricolare, a infrarossi o bluetooth. Le soluzioni per misurare la temperatura ai bambini sono tante e diverse. Per chi vuole qualcosa in più del solito termometro acquistabile in farmacia, può essere utile averne a portata di mano, quando un neonato arriva a casa, un termometro auricolare. Su Amazon si può acquistare a meno di 50 euro il termometro auricolare a infrarossi Braun IRT6020 ThermoScan 5.

