Si frattura il cranio dopo una caduta: Apple Watch lo salva

Torniamo nuovamente a parlare dell’eroe da polso chiamato Apple Watch, a cui va nuovamente attribuito il merito di aver salvato un’altra vita, dopo aver avvisato i servizi di emergenza per quella che avrebbe potuto essere una caduta fatale.

Il 12 luglio scorso, il venticinquenne Brandon Schneider di Long Island si è recato al pronto soccorso dopo aver sofferto di dolori addominali e un calcolo renale mal diagnosticato, riferisce People. Schneider ha chiesto di usare il bagno, dove ha perso conoscenza ed è caduto a terra.

Ricordo di essermi lavato le mani e di pensare tra me e me, sta per succedere qualcosa ha detto. Non ricordo di essere caduto a terra, o di aver sbattuto la testa, o degli eventi che sono seguiti

Fortunatamente, Schneider indossava un Apple Watch. La funzione di rilevamento delle cadute del dispositivo ha riconosciuto l’evento e ha allertato i servizi di emergenza, così come il padre che era con lui in quel momento.

Il mio Apple Watch ha rilevato una forte caduta e non ho cliccato sul pop up che richiede una risposta entro 45 secondi

Le scansioni TC successive hanno rivelato una frattura al cranio ed ematomi multipli che stavano crescendo di dimensioni. Ha subito un intervento chirurgico al cervello e si è svegliato quattro giorni dopo.

Sebbene non ricordi molto dell’incidente o di quei giorni, è in via di guarigione e attribuisce la sua sopravvivenza ad Apple Watch e a uno stile di vita attivo. Schneider è uno specialista di Peloton e un allenatore di corsa certificato di livello I.

Coloro che hanno un orologio Apple, potrebbero essere in grado di impostare i propri contatti di emergenza e voglio incoraggiare le persone a farlo

Il rilevamento delle cadute, ricordiamo, è stato introdotto con Apple Watch Series 4 e fa parte di una suite di monitoraggio biometrico che copre la salute del cuore, i livelli di ossigeno nel sangue, la mobilità, la forma fisica e altro ancora.

