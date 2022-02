Signal conserva le chat quando l’utente cambia numero

Con l’ultimo aggiornamento di Signal (app di messaggistica e comunicazioni criptate) è possibile mantenere tutte le conversazioni dopo aver modificato il numero di telefono. La modifica è stata introdotta lunedì e permette così agli utenti di cambiare numero senza perdere le chat, accontentando una larga fetta di persone che avevano richiesto a gran voce questa possibilità.

Finora poiché tutte le conversazioni di Signal sono crittografate end-to-end, l’app collega le conversazioni dell’utente al suo numero di telefono, il che significa che le chat non vengono sincronizzate nel cloud. Di conseguenza, se per una qualsiasi ragione un utente cambia il proprio numero di telefono, tutte le conversazioni collegate al numero precedente vengono irrimediabilmente perse.

Con l’ultimo aggiornamento di Signal invece come dicevamo l’app di messaggistica ha introdotto un nuovo modo per consentire agli utenti di cambiare il proprio numero di telefono senza dover creare un nuovo account e quindi senza perdere di conseguenza tutte le conversazioni.

«Se mantieni lo stesso telefono ma ottieni un nuovo numero, la funzione Cambia numero ti consentirà di mantenere il tuo profilo e tutti i tuoi messaggi e gruppi esistenti sul dispositivo, rendendoti al contempo raggiungibile al nuovo numero di telefono» scrive la società nella pagina di supporto tramite la quale annuncia questo aggiornamento.

Per modificare il numero di telefono registrato nell’account di Signal, è necessario avere accesso sia al vecchio che al nuovo numero di telefono in modo tale da poter confermare la modifica. Si dovrà anche avere il vecchio numero abilitato su Signal prima di poter aggiornare l’account: va fatto notare che tutti i propri contatti Signal saranno automaticamente informati della modifica tramite messaggio.

Per poter funzionare serve almeno la versione 5.27.1 di Signal per iPhone o la versione 5.30.6 su Android. Al momento il cambio di numero è descritto nel dettaglio nella pagina di supporto per gli utenti statunitensi mentre quella italiana non è stata ancora aggiornata, quindi non sappiamo se si tratta di una svista o se per il momento la modifica è destinata soltanto agli utenti che usano un numero di telefono statunitense.

Nel mese di gennaio il CEO di Signal si è dimesso ed è stato sostituito da Brian Ancton, cofondatore di WhatsApp.