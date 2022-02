Microsoft blocca le macro Office

Microsoft sta pianificando di bloccare le macro Visual Basic for Applications (VBA) per impostazione predefinita in una varietà di app di Office. La modifica si applicherà ai file di Office scaricati da Internet che includono macro, quindi gli utenti di Office non potranno più abilitare determinati contenuti con un semplice clic di un pulsante.

I motivi dietro questa scelta sono dovuti alla sicurezza:

L’impostazione predefinita è più sicura e dovrebbe garantire la sicurezza di un maggior numero di utenti, inclusi gli utenti domestici e gli addetti alle informazioni nelle organizzazioni gestite

Da anni gli hacker prendono di mira i documenti di Office con macro dannose e, sebbene Office richieda da tempo agli utenti di fare clic per abilitarne l’esecuzione, questo semplice pulsante potrebbe portare a “gravi malware, identità compromessa, perdita di dati e accesso remoto”. Invece di un pulsante, verrà visualizzato un banner di rischio per la sicurezza con un collegamento a un articolo del supporto Microsoft, un modo certamente non semplice per abilitare le macro.

La modifica per bloccare le macro VBA scaricate dal web influirà su Access, Excel, PowerPoint, Visio e Word su Windows. Microsoft prevede, inoltre, di aggiornare Office LTSC, Office 2021, Office 2019, Office 2016 e persino Office 2013 per bloccare le macro VBA di Internet.

Si tratta di un grande cambiamento che potrebbe influire anche in caso di macro autentiche, come ricorda TheVerge. E così gli utenti di Office potranno abilitare le macro solo selezionando specificamente una opzione di sblocco sulle proprietà di un file. Sono molti più passaggi del solito, ma sono proprio questi passaggi che Microsoft spera possano aiutare a prevenire problemi di sicurezza in futuro.

«Le macro rappresentano circa il 25% di tutte le voci di ransomware» spiega Kevin Beaumont, ricercatore di sicurezza ed ex dipendente di Microsoft. La multinazionale di Redmond ha iniziato a provare funzioni segrete di Windows 11.

