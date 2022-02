Apple annuncia Tap to Pay per ricevere pagamenti con iPhone

Come anticipato a fine gennaio, Apple annuncia oggi Tap to Pay, nuova funzione che permette a chiunque di ricevere pagamenti semplicemente usando iPhone, senza dover ricorrere a lettori e hardware aggiuntivi esterni.

«Dato che sempre più consumatori utilizzano per pagare portafogli digitali e carte di credito» dichiara Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet «Tap to Pay su iPhone fornirà alle aziende un modo sicuro, privato e semplice per accettare pagamenti contactless e sbloccare nuove esperienze di pagamento utilizzando la potenza, la sicurezza e la comodità di iPhone».

«In collaborazione con piattaforme di pagamento, sviluppatori di app e reti di pagamento» prosegue la manager «stiamo rendendo più facile che mai per le aziende di tutte le dimensioni, dai professionisti ai grandi rivenditori, accettare senza problemi pagamenti contactless e continuare a far crescere il proprio business».

Per rendere disponibile Tap to Pay Apple sta collaborando con Stripe per realizzare una nuova app dedicata per questo servizio. I pagamenti Tap to Pay potranno anche essere sfruttati dagli sviluppatori che potranno integrane le funzioni all’interno delle proprie app.

«Che tu sia un venditore presso un rivenditore Internet-first o un singolo imprenditore, presto potrai accettare pagamenti contactless su un dispositivo che hai già in tasca: il tuo iPhone» dichiara Billy Alvarado, chief business officer di Stripe.

«Con Tap to Pay su iPhone» prosegue Alvarado «Milioni di aziende che utilizzano Stripe possono migliorare la propria esperienza di commercio in persona offrendo ai propri clienti un pagamento rapido e sicuro». Inizialmente Tap to Pay sarà disponibile negli USA più avanti nel corso di quest’anno. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

Ricordiamo che Apple sta lavorando a questa nuova funzione fin dal 2020, da quando ha acquisito la startup canadese denominata Mobeewave, nota per avere sviluppato una tecnologia per smartphone che permette di accettare pagamenti avvicinando la carta di credito al telefono. Il sistema in questione sfrutta il sensore NFC (Near Field Communication) di iPhone, già usato da Apple per consentire di pagare nei negozi fisici con Apple Pay.