Simpatico umidificatore spaziale per aromaterapia in offerta a 7,69 €

Perché scegliere un banale umidificatore quando se ne può acquistare uno che è anche simpatico da vedere? In tal senso, il modello attualmente in offerta a 7,69 euro è la scelta più azzeccata.

Perché è particolare

Rispetto ad altri che possono anche avere un design minimalista e facilmente accostabile a qualsiasi ambiente, questa soluzione sembra tutt’altro proprio perché dell’umidificatore ne ha soltanto la funzione. Esteticamente infatti sembra un giocattolo che potremmo trovare nella stanza di un bambino, o uno di quei souvenir che un appassionato di scienza e astronomia potrebbe tenere in bella vista sopra una mensola.

La forma infatti è quella di una astronave spaziale in stile cartoon, esageratamente deformata proprio per enfatizzare il suo aspetto di navicella intergalattica. A completare il tutto c’è perfino la statuina di un astronauta che non ha nessuna particolare funzione se non quella di rendere “viva” l’astronave attraverso una presenza umana al suo interno, intravedendosi attraverso l’oblò.

Caratteristiche tecniche

Perché per il resto è un umidificatore come altri: presenta un serbatoio da 220 millilitri facilmente accessibile, che si può riempire semplicemente con acqua per umidificare una stanza, aggiungendovi eventualmente una o due gocce d’essenza profumata per combinare a questa funzione anche quella di aromaterapia o più semplice profumazione dell’ambiente.

La capacità e la sua potenza di erogazione (dissolve nell’aria circa 40 millilitri d’acqua ogni ora) fanno sì che possa umidificare un’area di circa 8 metri quadrati, e poi è quasi per nulla energivoro, visto che consuma soltanto 2 Watt e si può alimentare con un comune caricatore da 1 A collegando un cavo USB-C alla presa sul retro.

La promozione

Costruito in plastica ABS e PC trasparente, con alcune componenti in silicone (come ai piedini per massimizzarne la stabilità sul piano di appoggio), è disponibile con finiture bianche oppure viola e normalmente costa 26,90 € ma come dicevamo al momento è scontato del 71%, quindi costa 7,69 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.