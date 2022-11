AKAI MPK Mini MK3, tastiera MIDI con 25 tasti a metà prezzo per il Black Friday

C’è una tastiera in offerta su Amazon adatta in particolar modo ai neofiti e ai veterani della computer music, sempre in movimento o alla ricerca di uno strumento completo e compatto per controllare i software e le applicazioni musicali: è l’AKAI MPK Mini MK3, terza generazione di un controller (conosciuto anche nella sua versione Play) moderno e facilmente integrabile nel proprio sistema.

Perché è interessante

Compatibile con i vari software di produzione musicale, è pensato per chi viaggia e vuole comporre musica in mobilità. Mette a disposizione pad e potenziometri assegnabili, oltre a 25 tasti sensibili al tocco con una buona risposta sia per quanto riguarda la dinamica che per la suonabilità.

Rispetto ai modelli precedenti – spiega il produttore – questa versione migliora la risposta alle articolazioni sia nelle parti di synth che quando si suonano strumenti virtuali di pianoforte, il che è notevole specie perché è una tastiera MIDI di piccole dimensioni (siamo sui 32 x 18 x 4,5 centimetri per un peso complessivo di 750 grammi).

A chi è rivolta

Come dicevamo è una buona soluzione anche per i principianti perché è completa di software (scaricabile dal sito ufficiale) e include tutta una serie di strumenti virtuali plug-in e suoni di qualità da utilizzare fin da subito per produrre la propria musica (Bassline, Tubesynth, Electric, Hybrid 3, Mini Grand e Velvet per un totale di 2 GB di Sample e oltre 1.500 suoni). Per i professionisti invece significa mettersi praticamente in tasca un controller MIDI completamente personalizzabile.

Cosa offre

Gli 8 pad retroilluminati sono sensibili alla dinamica e alla pressione (la tecnologia è stata presa in prestito dalla serie MPC), quindi perfetti per il finger drumming, ma possono anche essere configurati mediante la pressione di un tasto nei modi Note per trasmettere messaggi di nota MIDI, CC, per inviare messaggi di Control Change, oppure Prog Change, per i messaggi di Program Change, quindi è uno strumento comodo anche ai produttori musicali, ai live performer, ai DJ e ai VJ.

Copre complessivamente 10 ottave grazie ai tasti per saltare da una all’altra, integra l’arpeggiatore MIDI (programmabile), joystick a 4 vie per pitch bending e modulation, ingresso jack TS da 1/4″ per pedale sustain e mette a disposizione uno schermo OLED per un feedback immediato dei parametri.

La promozione

Come dicevamo la tastiera AKAI MPK Mini MK3 è attualmente in sconto a metà prezzo (50 € invece di 100): di seguito trovate l’elenco delle varie versioni che differiscono unicamente per il colore di scocca e tasti.

AKAI Professional MPK Mini MK3 – Tastiera MIDI Controller USB a 25 Note con 8 Drum Pad Retroilluminati, 8 Manopole e Software Incluso In offerta a 50,00 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

AKAI Professional MPK Mini MK3 White ? Tastiera MIDI Controller USB a 25 Note con 8 Drum Pad Retroilluminati, 8 Manopole e Software Incluso (Bianco) In offerta a 50,00 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

AKAI Professional MPK Mini MK3 Gray ? Tastiera MIDI Controller USB a 25 Note con 8 Drum Pad Retroilluminati, 8 Manopole e Software Incluso Griggio In offerta a 50,00 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

AKAI Professional MPK Mini MK3 Black ? Tastiera MIDI Controller USB a 25 Note con 8 Drum Pad Retroilluminati, 8 Manopole e Software Incluso (Nero) In offerta a 50,00 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

