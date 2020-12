Siri ora permette di riprodurre i versi degli animali

Con in iOS 14.3, Apple ha integrato in Siri una nuova funzionalità che consente agli utenti statunitensi di riprodurre, meccanicamente, i versi di animali e altri suoni accingendo ad un archivio sonoro. L’utente può indicare una frase del tipo: “Qual è il verso di una balenottera azzurra?”, “Qual è il verso di un barboncino?”, “Qual è il suono dell’arpa?”, “Come fa la sirena del camion dei pompieri?”.

Il sito CNBC riferisce che la funzionalità in questione è limitata ma potrà essere man mano migliorata aggiornando l’archivio sonoro su internet al quale accede. Tra i versi degli animali che è possibile riprodurre ci sono: il gatto, il leone, l’aquila dalla testa bianca e altri animali ancora. Tra i suoni che è possibile riprodurre, quelli di auto, il fischio di un treno e anche un esempio di suoni riprodotti da un theremin. Se (in inglese) si domanda all’assistente una frase del tipo: “La volpe come fa?”, Siri cita il brano “What does the fox say?”, una canzone del duo norvegese Ylvis, composto dai due fratelli Bard e Vegard Ylvisaker e diventata nota nel 2013 con milioni di condivisioni su YouTube (nella parte iniziale del brano viene fatta un’associazione tra vari animali e i loro versi, fino ad arrivare alla domanda «What the fox say?» – ripetuta più volte – riferita al verso della volpe, meno conosciuto rispetto a quello di altri animali).

La nuova funzionalità di è probabilmente pensata per i bambini che apprezzeranno la possibilità di riprodurre versi e suoni vari. Purtroppo la novità non sembra attiva in Italia: abbiamo provato a chiedere la riproduzione di vari versi e suoni di oggetti, senza successo. Alla richiesta “Ehi Siri, il coccodrillo come fa?”, l’assistente vocale ha risposto seriosamente: “Se vuoi posso cercare un divulgatore scientifico nelle vicinanze”. Insistendo, ha riferito: “Forse dovresti chiederlo all’orangotango, ai due piccoli serpenti e all’aquila reale”. 😃