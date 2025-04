Skoda Elroq RS debutta alla Design Week di Milano

Pubblicità

Sei mesi dopo l’anteprima di Skoda Elroq che si inserisce nel segmento dei SUV compatti elettrici, Skoda auto ne presenta il top di gamma RS. L’ultimo membro della famiglia RS ha due motori che generano una potenza totale di 250 kW ed è dotato di trazione integrale.

Il costruttore dichiara per Elroq RS “un’autonomia di oltre 550 chilometri” nel ciclo WLTP; è caratterizzato da accessori RS specifici e da una dotazione di serie particolarmente completa. È anche l’auto con l’accelerazione più veloce dell’attuale gamma di modelli Skoda, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Prima apparizione alla Milano Design Week 2025

La versione sportiva di punta del SUV compatto completamente elettrico, che è il primo modello del produttore a implementare il linguaggio di design Modern Solid, sarà visibile alla Milano Design Week 2025, evento che si svolge dall’8 al 13 aprile.

Batteria da 84 kWh, autonomia oltre 550 km, ricarica rapida fino a 185 kW

Nello Skoda Elroq RS i motori elettrici sull’asse anteriore e sull’asse posteriore sviluppano una potenza totale di 250 kW per offrire la trazione integrale. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 seconde e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. La batteria ha una capacità di 84 kWh (79 kWh netti), consentendo un’autonomia elettrica massima di oltre 550 km nel ciclo WLTP.

Il produttore riferisce che le velocità di ricarica fino a 185 kW presso le stazioni di ricarica rapida DC consentono alla batteria di ricaricarsi dal 10 all’80% in circa 26 minuti. La ricarica in corrente alternata a 11 kW porta la batteria dallo 0 al 100% in otto ore.

Telaio sportivo, gruppi ottici LED , cerchi in lega

I dettagli esterni neri e i cerchi in lega fino a 21 pollici sottolineano l’aspetto dinamico della vettura. Il telaio sportivo e lo sterzo progressivo promettono “eccellente dinamica di guida”. La dotazione di serie comprende gruppi ottici a LED Matrix e luci posteriori a LED con indicatori dinamici.

Di serie anche il sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione di massaggio, mentre quello per il passeggero anteriore fa parte del pacchetto Maxx opzionale.

Design Modern Solid

Come tutti i modelli Elroq, la variante RS è caratterizzata dal Tech-Deck Face nero

lucido che cela alla vista svariati sensori, tra cui il radar. La Light Band con motivo a “ciglia” verticali è di serie, così come i gruppi ottici LED Matrix. Il look “a quattro occhi” è un segno distintivo della gamma di Suv del produttore. Di serie anche le luci posteriori a LED con indicatori dinamici.

Cme parte dell’animazione Coming/Leaving Home, anch’essa di serie, la Light Band crea effetti di luci quando il guidatore blocca o sblocca l’auto, o semplicemente si avvicina con la chiave in tasca. I segmenti illuminati si accendono gradualmente quando il veicolo è sbloccato e svaniscono lentamente quando è bloccato.

Altri segni distintivi

Da notare le cornici dei finestrini laterali, le barre sul tetto, i lettering sul cofano e sul portellone posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori, tutte rifinite in colore nero. I paraurti anteriore e posteriore con la striscia catarifrangente a tutta larghezza sono specifici RS e i passaruota anteriori sono fregiati dai badge RS.

I cerchi in lega con finiture Aero sono disponibili in dimensioni fino a 21 pollici e sono un’esclusiva di Elroq RS. L’auto può essere ordinata con tutta la gamma di vernici per il modello, a cui si aggiunge il Verde Mamba specifico dei modelli RS.

I vetri posteriori laterali e i lunotto oscurati (SunSet) e i finestrini laterali acustici dpvrebbero conferire un aspetto elegante e un ambiente più confortevole a bordo. La predisposizione per il gancio di traino è di serie, mentre lo sblocco elettrico del gancio è disponibile in opzione.

Interni

Gli interni sono caratterizzati dal Design Selection RS Lounge; domina il colore nero, si evidenzia il rivestimento in microfibra Suedia con cuciture a contrasto verde lime e finiture in carbon look. Il volante sportivo riscaldato a tre razze è rivestito in pelle traforata, con cuciture verde lime e badge RS.

I sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e le pedaliera in acciaio inox completano gli interni. Il sedile del conducente è regolabile elettricamente e offre di serie le funzioni di massaggio e memoria, nonché supporto lombare.

Il pacchetto Maxx opzionale

Questo pacchetto aggiunge la regolazione elettrica del sedile insieme alle funzioni di massaggio e memoria al sedile del passeggero anteriore. Anche il climatizzatore Climatronic a 3 zone fa parte di questo pacchetto di equipaggiamenti. Le tendine parasole meccaniche per i finestrini laterali posteriori sono incluse nel pacchetto Advanced opzionale.

Display di infotainment da 13″

Il Digital Cockpit da 5 pollici e il display di infotainment da 13 pollici sono di serie. L’head-up display con Realtà Aumentata fa parte del pacchetto Advanced opzionale. Tutti includono grafica specifica per RS. Il pulsante dei riscaldatori sullo schermo del sistema di infotainment attiva o disattiva fino a quattro funzioni di riscaldamento in contemporanea.

Skoda Elroq RS è dotato di serie di quattro porte USB-C a ricarica rapida con un’uscita fino a 45 W. Inoltre, il phone box con ricarica wireless e ventilazione offre fino a 15 W di potenza di ricarica.

Il sistema audio CANTON a 12 altoparlanti, disponibile come optional nel pacchetto Advanced, ha una potenza totale di 675 W. Il portellone posteriore ad azionamento elettrico di serie con Virtual Pedal offre accesso facile al bagagliaio, con volumetria da 470 a 1.580 litri. Il codice QR nel bagagliaio può essere utilizzato, tramite smartphone o tablet, per accedere alle istruzioni per l’uso e ai video su varie funzioni.

Sospensioni sportive ribassate

Skoda Elroq RS monta di serie sospensioni sportive ribassate di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore. Un nuovo assetto di sterzo tiene conto della messa a punto specifica del telaio RS e promette “una sensazione di guida più sportiva”. Il Driving Mode Select offre anche una “modalità trazione” specifica per la trazione integrale. La versione RS consente un’ampia gamma di impostazioni per la taratura degli ammortizzatori, potendo scegliere tra 15 impostazioni nella modalità Individual.

Travel Assist

Le funzioni di connettività di RS vantano sistemi di sicurezza e assistenza intelligenti. L’ultima versione del Travel Assist, di serie, combina l’Adaptive Lane Assist, il Predictive Adaptive Cruise Control, il Traffic Jam Assist, l’Emergency Assist e il Side Assist. Prevede l’uso dei dati di sciame online come standard. Anche la funzione KESSY Advanced è di serie e grazie alla funzione Open-On-Approach, il sistema sblocca le portiere e il portellone posteriore quando la chiave si trova a meno di 1,5 metri dall’auto.

Il Walk-Away Locking blocca automaticamente Elroq RS quando la chiave viene spostata a più di 2,5 metri di distanza dall’auto. Il sistema di navigazione fornisce avvisi online in tempo reale su incidenti, guasti e condizioni stradali scivolose nelle immediate vicinanze.

L’app MySkoda

L’app MySkoda supporta nuove funzioni per l‘Intelligent Park Assist opzionale. Il

sistema di assistenza al parcheggio a distanza consente al veicolo di accedere

automaticamente ai parcheggi paralleli e perpendicolari mentre il proprietario controlla la manovra tramite app sul proprio smartphone. Il sistema, basato su Bluetooth, richiede che il proprietario si trovi accanto al veicolo tenendo in mano la chiave.

Dopo aver selezionato il tipo di manovra desiderato, il veicolo gestisce autonomamente lo sterzo, la frenata e il movimento. Anche la funzione Remote Trained Parking è controllata tramite app. Quando il veicolo raggiunge uno dei cinque approcci ai parcheggi precentemente memorizzati, può guidare automaticamente fino alla posizione desiderata.

