Nintendo Switch 2 si preordina su Amazon a prezzo minimo garantito

Pubblicità

La presentazone direct Nintendo, inutile negarlo, ha lasciato l’amaro in bocca sotto molti punti di vista. In primis per il prezzo dei giochi, che Nintendo sembra aver fissato – per i titoli prime party – a 79,99 euro, con qualche eccezione, come Mario Kart World, che avrà un listino di 89,99 euro. Dieci euro in meno, se invece si opta per le controparti digitali.

Altra delusione sembrava essere l’accesso ai preordini per Switch 2, limitato ad alcuni utenti. Invece, no: su Amazon è già possibile preordinare la nuova console con consegna al momento indicata pochi giorni dopo al day one.

A questo link è possibile pre ordinare la versione con Mario Kart World al prezzo di 509 euro. Si tratta, certamente di un prezzo garantito, nel senso che se da qui al rilascio effettivo dovesse esserci un ribasso, lo si pagherà meno. Sembra, però, una vana speranza: impossibile che Nintendo torni sui suoi passi, almeno nei primi mesi di lancio della console.

A questo indirizzo, invece, la pagina dei preordini della console “liscia”, quindi senza alcun gioco, anche se nel momento in cui scriviamo questa versione è indicata come non disponibile. Ricordiamo che la data ufficiale di inizio preordini è fissata per l’8 aprile.

In ogni caso, se vi piace Mario Kart fareste bene ad optare per il bundle completo, perché il solo gioco, acquistato separatamente, costerebbe 80 euro in versione digitale e 90 in versione fisica. Somma che si va ad aggiungere ai 470 euro per l’acquisto della console.

Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 5 giugno. Amazon al momento segnala la consegna al 9 giugno, ma verosimilmente potrebbe sorprendere i più con una consegna al day one.

Per tutto quello che Nintendo ha presentato nel corso del Direct di ieri dedicato a Nintendo Switch 2 il link da seguire è direttamente questo.