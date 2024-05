Con Sky Stream scegliere cosa guardare è un lampo

Pubblicità

Sky si prepara a lanciare Sky Stream, un piccolo set top box che fonde, in un unico dispositivo e sotto un’unica interfaccia: tutti i contenuti di Sky, le principali app di film e serie TV streaming e i principali canali in chiaro del digitale terrestre. Arriverà il prossimo 3 giugno.

Al suo interno sarà presente il software Entertainment OS, praticamente lo stesso di quello in forza a Sky Glass, le TV che Sky vende dallo scorso anno. L’utilizzo di questo piccolo set top box è estremamente semplice, dichiara la società: sarà sufficiente collegarlo alla TV tramite HDMI, per poter accedere ed effettuare ricerche in tuttle le piattaforme video streaming supportate.

Tramite questo dispositivo l’utente potrà accedere ai contenuti live dal vivo e on demand di Sky, oltre ai principali canali in chiaro dalle app più popolari. In particolare, Sky Stream darà accesso ai contenuti di Sky, Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity.



Peraltro, supporterà anche i controlli vocali: sarà sufficiente pronunciare il nome del proprio attore preferito, ad esempio, per vedere apparire tutti i film relativi e le serie TV disponibili sulle diverse piattaforme.

Ed ancora, Sky Stream supporterà le funzioni di timeshift, potendo mettere in pausa la TV in diretta e, con la funzione Restart, far ripartire dall’inizio il programma in onda, anche in diretta e sui principali canali in chiaro. Sky Stream, ovviamente, supporta lo standard 4K per la visione di contenuti in risoluzione Ultra HD.

Alternativa a Sky Glass

Per chi non vuole cambiare TV, Sky Stream si propone come vera e propria alternativa a Sky Glass, la TV di Sky venduta da diversi mesi in diversi formati. Secondo Andrea Duilio, AD Sky Italia, grazie a Sky Stream “scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti”.

Al momento non è stato comunicato il prezzo di Sky Stream. Ricordiamo che a marzo è arrivato Sky Mobile con offerte e condizioni che sfidano i piani di iliad.

Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.