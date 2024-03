Sky Mobile, piani e prezzi dell’operatore che sfida iliad

Sky Mobile è arrivato a partire da giovedì 29 febbraio, giorno scelto per il lancio del primo operatore virtuale di telefonia di Sky con piani e prezzi in linea con l’offerta di mercato per la connettività smartphone.

Quello che a una prima occhiata sembra il punto forte dell’offerta è che, proprio come ha promesso Iliad fin dal lancio italiano avvenuto il 29 maggio del 2018, non ci sono costi nascosti né vincoli di durata o costi di uscita.

Tre offerte Sky Mobile, dettagli e prezzi

Chi acquista Sky Mobile ha a disposizione 100 SMS gratuiti ogni mese, chiamate illimitate verso tutti e un diverso quantitativo di GB di navigazione Internet in base al pacchetto scelto. Di opzioni al momento ce ne sono tre:

Sky Mobile costa 7,95 € al mese per 150 GB in Italia + 9 GB in roaming (anche UK e Svizzera)

costa 7,95 € al mese per 150 GB in Italia + 9 GB in roaming (anche UK e Svizzera) Sky Mobile Full costa 9,95 € al mese per 200 GB in Italia + 11 GB in roaming (anche UK e Svizzera)

costa 9,95 € al mese per 200 GB in Italia + 11 GB in roaming (anche UK e Svizzera) Sky Mobile Maxi costa 11,95 € al mese per 300 GB in Italia + 13 GB in roaming (anche UK e Svizzera)

Se si terminano i GB inclusi nell’offerta, si può bloccare il consumo dati oppure:

attivare 1 GB extra per 6 € (massimo 10 volte al mese)

(massimo 10 volte al mese) attivare l’opzione 10 Giga+ per avere ogni mese 10 GB in più (è poi disattivabile in ogni momento)

Le chiamate, senza neppure lo scatto alla risposta, sono gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Gli SMS sono gratis fino al centesimo e ogni mese il conto viene azzerato: se si supera questo limite, dal 101 in poi il costo sarà di 0,05 € per ogni messaggio inviato. La SIM ha un costo di 10 € e si paga una volta sola. Sono inclusi i servizi di:

Segreteria telefonica (gratis)

telefonica (gratis) Ti ho chiamato (gratis)

(gratis) Verifica del credito residuo (gratis)

(gratis) Trasferimento di chiamata (0,05 € al minuto)

La rete

Come avevamo già scritto all’annuncio, si naviga sulle reti di Fastweb, quindi con una copertura in 4G del 99% del territorio in Italia, con 5G incluso dove disponibile in tutte le aree coperte dalla rete indipendentemente dall’offerta scelta.

Come attivare Sky Mobile

È possibile effettuare la portabilità del proprio numero o acquistarne uno nuovo:

dal sito

nei negozi Sky

Sky chiamando il numero 141

Trasparenza? ni

Sulla pagina dell’offerta viene ripetuto più volte che non ci sono costi nascosti, vincoli di durata e costi di uscita. Apparentemente proprio come Iliad.

Le nostre tariffe sono chiare, senza nessun costo nascosto. E puoi provarci senza impegno, perché non ci sono vincoli di durata né costi di uscita.

E in effetti è vero: chi vuole può sottoscrivere l’offerta e rinunciare quando vuole. Tuttavia manca il “per sempre”, promessa che ha fatto di Iliad una delle migliori proposte mobile degli ultimi sei anni. Se la si cerca, infatti, questa parola è scritta soltanto una volta, quando Sky spiega che l’utente ha «la tranquillità di sapere sempre» quanto spende.

Il motivo è semplice: lo troviamo riportato nella sezione in basso intitolata Cosa include la mia offerta? che va aperta cliccando sulla freccia a destra, dove Sky spiega che «le condizioni economiche e tecniche relative all’offerta commerciale scelta saranno garantite per almeno 12 mesi dalla data di attivazione del servizio».

Per i primi 12 mesi quindi i costi sono questi, ma potrebbero cambiare più avanti. Quando, non si sa. A determinare quelle variazioni che causerebbero «un peggioramento della posizione contrattuale del cliente», spiega l’azienda, saranno modifiche eventualmente «imposte dalla legge o dai regolamenti».

Tutto quel che riguarda Sky lo trovate in questa sezione del nostro sito, invece per Iliad si parte da qui.