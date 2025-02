Carême è una nuova serie francese disponibile su Apple TV Plus dal 30 aprile

Pubblicità

Apple TV+ ha condiviso alcuni dettagli su “Carême“, una serie drammatica francofona che vede tra i protagonisti Benjamin Voisin (“Illusioni perdute”, “Estata 85”, per quest’ultimo film candidato al Premio César vincitore del premio Lumière per la migliore promessa maschile), Jérémie Renier (“My Way,” “Saint Laurent”), Lyna Khoudri (“Non conosci Papicha” “November”) e Alice Da Luz (“Hanami,” “E la festa continua”).

La serie è diretta da Martin Bourboulon (“I tre moschettieri – D’Artagnan”, “Eiffel”).

“Carême” debutterà a livello globale il 30 aprile 2025 su Apple TV+ con i primi due episodi, seguita da nuovi episodi ogni settimana, di mercoledì, fino all’11 giugno 2025.

“Carême” segue le vicende del celebre chef Antonin Carême (Voisin), partito da umili origini a Parigi e arrivato al culmine del successo culinario nell’Europa di Napoleone. Sogna solo di diventare lo chef più famoso al mondo, ma il suo talento e la sua ambizione attirano l’attenzione di rinomati e potenti politici che lo usano come spia al servizio della Francia. Determinato a sfuggire dalla povertà e a realizzare i suoi sogni, Carême avrà la possibilità di scegliere tra vendetta o nell’avere tutto – donne, ricchezza, fama – ma a quale costo? Il suo amore? La sua anima? La sua vita?

La serie è ispirata al libro “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef” del pluripremiato storico e attore Ian Kelly (“The King’s Man”).

Marie Antoine Carême è stato un cuoco e scrittore francese. A Carême si deve una grande attività di semplificazione e codifica dello stile noto come haute cuisine, la componente più elaborata della cucina internazionale.

Apple TV+ ha recentemente firmato un accordo con organismi in rappresentanza del settore audiovisivo francese che prevedono impegni di investimenti in produzioni locali ed europee.

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, e anche su tv.apple.com/it

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.