Smart Battery Case per iPhone XR regalata: 69,99 €!

Se avete un iPhone XR e la durata della batteria vi pare poca, andate su Amazon per approfittare di un super sconto sulla Smart Battery Case a 69,99 euro, meno della metà del suo prezzo.

Che cosa e a cosa serve la Smart Battery Case non dovremmo raccontarlo qui, visto il numero di volte che l’abbiamo citata in questi anni. A chi si fosse distratto in sintesi diciamo che si tratta di un accessorio costruito da Apple come alternativa alle classiche batterie esterne con la quale viene unita proprio una batteria ad una custodia robusta e antiurto. iPhone riconosce la batteria in maniera nativa e la gestisce intelligentemente come se fosse parte del telefono stesso. Quando si usa la Smart Battery Case, il livello della batteria appare sulla schermata di blocco dell’iPhone e in Centro Notifiche e si possono ricaricare sia il telefono (anche in wireless essendo compatibile QI) contemporaneamente.

La custodia può essere ricaricata ancora più velocemente con i caricabatterie compatibili con USB-PD. Supporta anche gli accessori Lightning, come gli auricolari EarPods con connettore Lightning (in dotazione con l’iPhone) o l’adattatore da Lightning ad AV digitale (in vendita separatamente).

Macitynet testò ormai diversi anni fa la prima versione della Smart Battery Case il cui funzionamento non è mai cambiato. Si tratta di un ottimo modo per prolungare la durata di utilizzo di un iPhone oppure per fare fronte ad una batteria che è un po’ sfiancata. Nel caso della versione per iPhone XR porta l’utonomia in conversazione fino a 39 ore, la navigazione internet: fino a 22 ore e la riproduzione video fino a 27 ore

La smart battery Case per iPhone XR costerebbe 150 euro. Amazon vende la versione in colore nero a solo 69,99 euro, un vero affare.