Apple rilascia il secondo aggiornamento supplementare per macOS 10.15.6

Il primo aggiornamento supplementare di macOS 10.15.6 è stato rilasciato in agosto, invece nelle scorse ore Apple ha iniziato a distribuire il secondo aggiornamento supplementare che, oltre a migliorare le prestazioni, risolve due bug. Il primo bug risolto impediva ai Mac di collegarsi in automatico alle reti Wi-Fi, mentre il secondo bug corretto impediva la corretta sincronizzazione dei file con iCloud.

Gli utenti Mac possono scaricare e installare il secondo aggiornamento supplementare di macOS 10.15.6 Catalina partendo dalle Preferenze di Sistema e poi aprendo il pannello Aggiornamento Software. È anche possibile accedere all’update cliccando sul logo della Mela in alto a sinistra nella barra di stato e selezionare la prima voce in lista, denominata Informazioni su questo Mac. A quel punto cliccate sul pulsante Aggiornamento Software… visibile all’interno della scheda denominata Panoramica e seguite le istruzioni per procedere con l’installazione

Il precedente aggiornamento supplementare invece ha risolto un problema con le app di virtualizzazione e anche un bug che causava problemi di visualizzazione dopo che il computer veniva risvegliato dallo stato di Standby.

Per conoscere tutte le novità introdotte da Apple con macOS Catalina potete fare riferimento al nostro articolo dedicato, dove trovate anche le istruzioni per l’installazione. Se volete salvarlo su una chiavetta USB per procedere con l’installazione da zero, fate riferimento alla nostra guida. Abbiamo anche parlato delle dieci piccole novità nascoste in questo sistema operativo.

Per quanto riguarda invece il nuovo macOS Big Sur, attualmente installabile in versione beta e in autunno disponibile pubblicamente per tutti, potete leggere questo nostro approfondimento dove trovate tutto quello che c’è da sapere. Al suo interno trovate novità, segreti e data di rilascio, oltre alle compatibilità per sapere se girerà sul vostro Mac oppure no. In quest’ultimo caso, non fatevi scappare l’aggiornamento per Catalina appena rilasciato.

