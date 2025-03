Smontaggio MacBook Air M4, cambia poco per le procedure di riparazione

Pubblicità

Le procedure per lo smontaggio e la riparazione dei MacBook Air M4 non sono molto diverse dai predecessori. Lo fa notare iFixit, sito specializzato nella vendita di parti di ricambio, mostrando ili teardown di un MacBook Air M4, evidenziando un procedimento simile a quanto già visto in precedenza neii modelli con chip M2 e M3.

Il MacBook Air M4, oltre al SoC M4, vanta una videocamera 12MB con inquadratura automatica, supporto per due monitor esterni in aggiunta al display integrato, 16GB di memoria unificata di base ed è disponibile anche nella tonalità celeste, una nuance metallica che va ad aggiungersi ai colori mezzanotte, galassia e argento.

Dal punto di vista estetico è identico al MacBook Air M3; lo smontaggio evidenzia che lo chassis è lo stesso del MacBook Air M2 e l’interno processo di smontaggio rimane dunque identico, con porte come le USB-C che rimangono facili da sostituire.

La batteria nel MacBook Air M4 è tenuta in sede dalle solite strisce adesive e può essere sostituita staccandola dall’alloggiamento. La schedina con il pulsante touch ID rimane difficile da sostituire: è necessario rimuovere scocca, copertura delle cerniere dello schermo, altoparlanti, antenna e scheda logica.

Apple offre già un manuale dedicato ai riparatori. iFixit fa notare che sostituendo la scheda logica, è necessario avviare una procedura di calibrazione per il sensore di luce ambientale, ma questa non ha permesso di attivare la funzionalità True Tone dalle Preferenze di Sistema (la tecnologia in questione sfrutta un sensore per regolare il colore e l’intensità dello schermo in base alla luce ambientale), impostazione visualizzata solo per gli schermi che supportano True Tone.

Nel complesso, secondo iFixit la macchina è abbastanza riparabile grazie alla disponibilità di manuali specifici che Apple mette a disposizione e parti di ricambio; tra gli aspetti negativi la necessità di eseguire procedure di calibrazione che potrebbero essere complesse se non si acquistano i componenti direttamente da Apple. Come punteggio di riparabilità iFixit assegna a questa macchina 5 su 10.

Per un confronto completo tra MacBook Air M4 rispetto ai modelli precedenti con M3, M2 e M1 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

Qui i prezzi di MacBook Air M4 nelle versioni da 13″ e 15″ – prenotabili su Amazon

MacBook Air M4 13.6″

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

MacBook Air M4 15.3″

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

a partire da questa pagina