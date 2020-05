Snapdragon 768G è il processore dedicato agli Android per giocatori

Qualcomm non perde tempo e pensa ad aggiornare il chip Snapdragon 765G dello scorso anno con un modello più potente: in queste ore svela Snapdragon 768G, un follow-up che sembra focalizzato su ciò che molti giocatori richiedono maggiormente: terminali Android con migliori prestazioni. Si stima che la CPU Kryo 475 da 2,8 GHz funzioni circa il 15 percento più veloce rispetto alla controparte da 2,4 GHz del precedente 765G, mentre la grafica Adreno 620 promette un aumento delle prestazioni simile, incluso il supporto agli schermi con aggiornamento fino a 120Hz a 1080p.

Il nuovo chip sarà il primo Snapdragon della serie 700 a supportare driver GPU aggiornabili, permettendo di ottimizzare le prestazioni visive quasi come si farebbe con un PC da gaming. Anche la velocità della rete è importante. Il processore 768G fa parte della seconda ondata di Qualcomm con supporto alla connettività 5G, e ciò significa 5G globale con tecnologia anche sub-6GHz per “tutte le regioni chiave”. In questo modo gli utenti potranno aspettarsi velocità (teoriche) fino a 3,7 Gbps in download e 1,6 Gbps in upload.

Non si dovrà attendere a lungo per vederlo in funzione su nuovi smartphone. In particolare, il K30 5G Racing Edition di Redmi sarà il primo telefono a impiegare il nuovo Qualcomm 768G, ma non ci sono ancora notizie su altri dispositivi che adotteranno questo SoC. Tuttavia, questo nuovo chip potrebbe realmente aprire la porta a diversi smartphone Android di fascia medio alta orientati al gaming, senza dover sborsare le somme richieste invece dai dispositivi che montano attualmente lo Snapdragon 865.

