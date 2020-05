National Graduation Day, Tim Cook parlerà ai laureati con un podcast

Il CEO di Apple condividerà un podcast speciale dedicato a tutti i laureati statunitensi del 2020. Il discorso di Tim Cook sarà trasmesso in occasione del National Graduation Day, durante la cerimonia che negli USA si svolgerà in streaming, a causa dell’epidemia da Coronavirus.

iHeartMedia – azienda texana che possiede più di 850 stazioni radio AM e FM negli Stati Uniti – ha annunciato che l’amministratore delegato di Apple sarà uno degli oratori per questa cerimonia, molto sentita negli USA, un rito di passaggio irrinunciabile. Il discorso inaugurale di ogni Graduation Day è il momento in cui, dopo quattro anni di studio, i laureati possono fermarsi ancora un momento per riflettere e trovare ispirazione prima di lanciare il tocco in alto nel cielo ed affrontare il mondo reale.

Il podcast di Tim Cook sarà uno dei discorsi più attesi, assieme a quelli di altre figure importanti del mondo della tecnologia, della filantropia, della politica e dell’industria statunitense, tra cui Bill e Melida Gates, Becky G, Rita Wilson, Khalid, Mary J. Blige, Hillary Clinton, John Legend e Tim McGraw.

iHeartMedia, promotore dell’evento in streaming, ha organizzato la trasmissione dei podcast a partire dal 15 maggio. Saranno tutti disponibili in occasione del National Graduation Day, previsto per il 17 maggio 2020 negli Stati Uniti.

Non è la prima volta che Tim Cook partecipa ad un Graduation Day in veste di oratore. Lo scorso anno ha tenuto il discorso ai laureandi dell’Università Tulane, ai quali ha parlato del suo arrivo in Apple, di cambiamento climatico incoraggiandoli a rendere il mondo migliore.

Nel 2015, Tim Cook aveva pronunciato il discorso di apertura all’università Bocconi di Milano e il discorso di commiato per i laureati della George Washington University. Nel 2016 il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto un discorso ai laureandi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 2018 ha tenuto il discorso alla cerimonia di laurea della Duke University.